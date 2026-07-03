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Происшествия

Прогулка обернулась кошмаром: дерево рухнуло на 19-летнюю девушку в Алматы

алматы, горы, парк, чп, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 19:40 Фото: скриншот видео
19-летняя алматинка впала в кому после того, как во время семейной прогулки в роще Баума на нее рухнуло дерево. Пока полиция расследует уголовное дело, в акимате заявляют о массовом биологическом старении знаменитого парка, передает Zakon.kz.

Первоначально тревожная информация об инциденте появилась в Instagram-аккаунте "almaty_typical". Сообщалось, что трагедия произошла 27 июня около 15:00. По словам родственников пострадавшей, в момент происшествия в городе стояла спокойная погода, не было ни сильного ветра, ни дождя.

В результате падения массивного ствола девушка получила тяжелейшие травмы, в том числе черепно-мозговую травму и множественные переломы, и находится в коме уже шесть дней.

Родные алматинки утверждают, что рухнувшее дерево было полностью сухостойным, и всерьез обеспокоены тем, что в популярном месте отдыха продолжают стоять другие аварийные насаждения.

На случившуюся трагедию оперативно отреагировали в Департаменте полиции Алматы, где по факту травмирования человека сразу же завели уголовное дело.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, назначены необходимые судебные экспертизы, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.

"По результатам расследования будет принято окончательное процессуальное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства", – официально прокомментировали ситуацию в ДП Алматы 3 июля 2026 года корреспонденту Zakon.kz.

Параллельно ситуацию разъяснили и в пресс-службе акимата Алматы. В ведомстве признали, что проблема безопасности в парковой зоне стоит остро, однако связали это с предельным возрастом местного зеленого фонда.

"В 2026 году получено разрешение на проведение санитарного сноса 2 тыс. аварийных, сухостойных и больных деревьев. На сегодняшний день подрядной организацией удалено и вывезено около 1000 деревьев, преимущественно поваленных, буреломных, а также аварийных деревьев, расположенных вблизи детских и спортивных площадок", – рассказали в городской администрации.

В акимате добавили, что работы по удалению оставшихся аварийных, сухостойных и больных деревьев будут завершены до конца текущего года.

Кроме того, по данным местных властей, из-за солидного возраста рощи предсказать падение сухостоя или даже зеленого массива со стопроцентной точностью бывает крайне сложно.

"Роща Баума была создана в 1877 году, в связи с чем более 70% древесных насаждений относятся к перестойным и достигли предельного возраста. В силу естественного биологического старения сохраняется риск падения отдельных деревьев, в том числе внешне здоровых и не имеющих явных признаков аварийности. В связи с этим Управлением экологии и окружающей среды г. Алматы на постоянной основе проводится обследование зеленых насаждений и по его результатам принимаются меры по санитарному удалению аварийных деревьев в целях обеспечения безопасности посетителей и сохранения территории рощи", – резюмировали в пресс-службе акимата Алматы.

Ранее во дворе многоэтажных домов по улице Елшибек в Шымкенте часть дерева обрушилась на ученика четвертого класса. Ребенок скончался на месте.

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Канат Болысбек
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