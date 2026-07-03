Акмолинка нашла способ стать миллионершей на маркетплейсе, но вмешалась полиция

Менеджера пункта выдачи заказов в Щучинске подозревают в крупном мошенничестве: вместе со знакомой она вскрывала посылки маркетплейса, забирая товары и золото себе. Общий ущерб составил 5 млн тенге, передает Zakon.kz.

Об этом 3 июля 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области. По предварительным данным, менеджер одного из пунктов выдачи заказов в Щучинске вместе со своей знакомой организовала схему по незаконному присвоению товаров маркетплейса.

"По версии следствия, женщины оформляли заказы на различные товары, а после их поступления в пункт выдачи вскрывали упаковки, забирали содержимое и распоряжались им по своему усмотрению. При этом оплата производилась значительно позже либо оформлялся возврат, несмотря на то, что товар уже не мог быть возвращен в первоначальном состоянии", – говорится в сообщении.

Кроме того, в течение последнего месяца подозреваемые регулярно заказывали золотые ювелирные изделия. Получив украшения, они, по предварительным данным, пытались сдать их в ломбарды и получить денежные средства.

Общая сумма ущерба составила 5 млн тг.

По данному факту начато досудебное расследование. Полицейские устанавливают сумму причиненного ущерба, количество эпизодов противоправной деятельности и возможную причастность других лиц.

Ранее сообщалось, что акмолинский учитель потерял 7,5 млн тенге из-за мошенников.