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Происшествия

Минивэн лег на бок и снес "Газель": тройное ДТП с переворотом произошло в Алматы

ДТП, тройное дтп в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 21:28 Фото: Zakon.kz
В Алматы 17 июля 2026 года на пересечении улиц Панфилова и Маметовой произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. По словам очевидцев, авария произошла при неработающем светофоре, передает Zakon.kz.

По данным свидетелей, автомобиль Toyota Alphard двигался по улице Панфилова в северном направлении, а BMW 5 серии ехал по улице Маметовой в западном направлении.

Из-за неработающего светофора водители должны были руководствоваться дорожными знаками.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 21:28

Фото: Zakon.kz

По их словам, водитель BMW, предположительно, не выполнил требование знака "Уступи дорогу", после чего выехал на перекресток и допустил касательное столкновение с Toyota Alphard.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 21:28

Фото: Zakon.kz

Удар пришелся в колесо минивэна, после чего водитель Toyota потерял управление. Автомобиль пересек перекресток, опрокинулся на бок и, продолжив движение по инерции, врезался в припаркованную "Газель".

По предварительным данным, водитель BMW получил травмы, но от госпитализации мужчина отказался. Прибывшие на место медики осмотрели всех участников ДТП, однако госпитализация никому не потребовалась.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 21:28

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что семь человек погибли в страшном ДТП на юге Казахстана.

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Канат Болысбек
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