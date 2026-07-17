Минивэн лег на бок и снес "Газель": тройное ДТП с переворотом произошло в Алматы
По данным свидетелей, автомобиль Toyota Alphard двигался по улице Панфилова в северном направлении, а BMW 5 серии ехал по улице Маметовой в западном направлении.
Из-за неработающего светофора водители должны были руководствоваться дорожными знаками.
По их словам, водитель BMW, предположительно, не выполнил требование знака "Уступи дорогу", после чего выехал на перекресток и допустил касательное столкновение с Toyota Alphard.
Удар пришелся в колесо минивэна, после чего водитель Toyota потерял управление. Автомобиль пересек перекресток, опрокинулся на бок и, продолжив движение по инерции, врезался в припаркованную "Газель".
По предварительным данным, водитель BMW получил травмы, но от госпитализации мужчина отказался. Прибывшие на место медики осмотрели всех участников ДТП, однако госпитализация никому не потребовалась.
Ранее сообщалось, что семь человек погибли в страшном ДТП на юге Казахстана.