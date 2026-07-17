Минивэн лег на бок и снес "Газель": тройное ДТП с переворотом произошло в Алматы

В Алматы 17 июля 2026 года на пересечении улиц Панфилова и Маметовой произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. По словам очевидцев, авария произошла при неработающем светофоре, передает Zakon.kz.

По данным свидетелей, автомобиль Toyota Alphard двигался по улице Панфилова в северном направлении, а BMW 5 серии ехал по улице Маметовой в западном направлении.

Из-за неработающего светофора водители должны были руководствоваться дорожными знаками.

По их словам, водитель BMW, предположительно, не выполнил требование знака "Уступи дорогу", после чего выехал на перекресток и допустил касательное столкновение с Toyota Alphard.

Удар пришелся в колесо минивэна, после чего водитель Toyota потерял управление. Автомобиль пересек перекресток, опрокинулся на бок и, продолжив движение по инерции, врезался в припаркованную "Газель".

По предварительным данным, водитель BMW получил травмы, но от госпитализации мужчина отказался. Прибывшие на место медики осмотрели всех участников ДТП, однако госпитализация никому не потребовалась.