1,3 млрд тенге из бюджета исчезли через "липовых" студентов: вынесен приговор

В Шымкенте вынесли приговор по делу о хищении свыше 1,3 млрд тенге в сфере образования. Пятеро участников группы, включая директора колледжа, получали миллионы из бюджета за счет "липовых" студентов. Главная фигурантка получила 10 лет колонии, передает Zakon.kz.

Как сообщает 4 июля 2026 года телеканал "Отырар ТВ", приговоры вынесли пятерым подсудимым. Главную обвиняемую признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Еще четверо проходили по делу как пособники в совершении мошенничества в особо крупном размере.

"Суд признал Д. виновной по ст. 218 и по ст. 190 УК РК, ей с конфискацией имущества на основании ст. 58 ч. 3 УК путем частичного сложения окончательно назначено 10 лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в общеобразовательных организациях сроком на 10 лет". Сырым Жаксылыков, судья

При этом главная виновница ранее уже была судима. Поэтому отбывать наказание она будет в учреждении максимальной безопасности. Остальные фигуранты получили от четырех до восьми лет лишения свободы и будут направлены в учреждения средней безопасности.

Как пояснили в суде, обвиняемые действовали совместно. Один из них был учредителем учебного заведения, второй – директором колледжа, остальные работали бухгалтерами.

"С целью реализации преступного умысла были оформлены поддельные документы, подписаны акты выполненных работ, а в национальную базу данных образования внесены заведомо ложные сведения. В результате государству причинен материальный ущерб на общую сумму 1 млрд 351 млн 527 тысяч 344 тенге. В ходе судебного следствия установлено, что Южно-Казахстанский гуманитарно-финансовый колледж фактически не осуществлял образовательную деятельность. А в Южно-Казахстанском высшем медицинском колледже студенты, обучавшиеся на платной основе, на основании фиктивных приказов незаконно были оформлены как обучающиеся по государственному образовательному заказу", – рассказал судья Сырым Жаксылыков.

Во время судебного процесса подсудимые, их родственники и адвокаты выступили против фото- и видеосъемки. Пока неизвестно, будут ли стороны обжаловать приговор. На сегодняшний день он не вступил в законную силу.

Это дело уже привело к вынесению приговоров и в отношении других фигурантов. Ранее по связанному уголовному делу реальные сроки получили бывший сотрудник Комитета национальной безопасности и экс-руководитель областного департамента управления образования. По версии следствия и решению суда, они были причастны к преступной схеме, организованной главной обвиняемой.

Ранее в КНБ раскрыли масштабы коррупции в Казахстане за май 2026 года. Отмечалось, что признаны подозреваемыми по уголовным делам 45 лиц, завершено расследование 85 уголовных дел, из которых 66 направлены в суд. По данным комитета, сумма установленного ущерба (по оконченным уголовным делам) составила 1,5 млрд тенге.