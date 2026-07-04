Из армии – сразу за решетку: казахстанец сломал себе жизнь за один день

В Кокшетау оперативники пресекли деятельность 19-летнего наркокурьера, который попался с поличным в первый же день своей "работы". Об этом 4 июля 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

По данным правоохранителей, в поле зрения оперативников попал 19-летний юноша, который решил заработать, выполняя функции так называемого "закладчика".

Однако реализовать преступный умысел ему не удалось – подозреваемого задержали уже в первый день противоправной деятельности.

Во время личного обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли у подозреваемого 50 свертков с психотропным веществом, предназначенных для дальнейшего распространения.

"По предварительным данным, молодой человек недавно вернулся из армии и согласился на предложение лиц, занимающихся сбытом наркотиков, рассчитывая быстро заработать", – сообщили полицейские.

По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

По информации сотрудников подразделения по противодействию наркопреступности, с начала года на территории Акмолинской области пресечена деятельность 24 наркокурьеров. Благодаря работе правоохранительных органов в незаконный оборот не допущено свыше 80 кг синтетических наркотиков.

Полицейские напоминают, что участие в незаконном обороте наркотиков, в том числе в качестве курьера или "закладчика", является особо тяжким преступлением. За распространение наркотических средств и психотропных веществ законодательством Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

"Стражи порядка призывают граждан не поддаваться на предложения о "легком заработке", распространяемые через мессенджеры и социальные сети. За обещаниями высокого дохода без опыта работы зачастую скрывается преступная деятельность, которая приводит к длительным срокам лишения свободы и разрушает жизнь молодых людей", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Актобе полицейские обнаружили на дачном участке 69-летнего местного жителя 67 кустов мака, содержащего наркотические вещества.