Пенсионер из Актобе разбил на даче клумбу с сюрпризом и привлек внимание полиции

В Актобе полицейские обнаружили на дачном участке 69-летнего местного жителя 67 кустов мака, содержащего наркотические вещества, сообщает Zakon.kz.

Незаконные посевы выявили сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора-2026". По данным полиции, растения выращивались на цветочной клумбе.

По факту незаконного культивирования наркосодержащих растений начато досудебное расследование. Изъятые кусты направлены на экспертизу, проводятся необходимые следственные действия.

В Департаменте полиции напомнили, что незаконное выращивание растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, запрещено законодательством Казахстана и влечет ответственность. Правоохранители также призвали граждан сообщать о подобных фактах в полицию.

Ранее сообщалось, что на западе Казахстана выявили крупный канал поставки наркотиков.