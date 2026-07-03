Пенсионер из Актобе разбил на даче клумбу с сюрпризом и привлек внимание полиции
Фото: polisia.kz
В Актобе полицейские обнаружили на дачном участке 69-летнего местного жителя 67 кустов мака, содержащего наркотические вещества, сообщает Zakon.kz.
Незаконные посевы выявили сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора-2026". По данным полиции, растения выращивались на цветочной клумбе.
По факту незаконного культивирования наркосодержащих растений начато досудебное расследование. Изъятые кусты направлены на экспертизу, проводятся необходимые следственные действия.
В Департаменте полиции напомнили, что незаконное выращивание растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, запрещено законодательством Казахстана и влечет ответственность. Правоохранители также призвали граждан сообщать о подобных фактах в полицию.
Ранее сообщалось, что на западе Казахстана выявили крупный канал поставки наркотиков.
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