#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+17°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+17°
$
485.95
565.74
6.83
Происшествия

Пенсионер из Актобе разбил на даче клумбу с сюрпризом и привлек внимание полиции

Пенсионер из Актобе на даче разбил клумбу с сюрпризом и привлек полицию, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 09:57 Фото: polisia.kz
В Актобе полицейские обнаружили на дачном участке 69-летнего местного жителя 67 кустов мака, содержащего наркотические вещества, сообщает Zakon.kz.

Незаконные посевы выявили сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора-2026". По данным полиции, растения выращивались на цветочной клумбе.

По факту незаконного культивирования наркосодержащих растений начато досудебное расследование. Изъятые кусты направлены на экспертизу, проводятся необходимые следственные действия.

В Департаменте полиции напомнили, что незаконное выращивание растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, запрещено законодательством Казахстана и влечет ответственность. Правоохранители также призвали граждан сообщать о подобных фактах в полицию.

Ранее сообщалось, что на западе Казахстана выявили крупный канал поставки наркотиков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
участок
15:38, 15 ноября 2025
150 кустов марихуаны вырастил на своем участке житель Павлодара
дрифт на парковке привлек внимание полиции Актау
21:33, 12 февраля 2025
Дрифт внедорожника на парковке привлек внимание полиции Актау
пресекли деятельность производства наркотиков, изъясли оружие
19:13, 12 июня 2026
Граната, ружье и наркотики: полиция Актобе провела масштабную спецоперацию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Статистика матча Бублик - Тиафо
09:50, Сегодня
Бублик имеет хорошие шансы победить Тиафо и выйти в четвёртый круг "Уимблдона"
Подавляющая статистка: какие шансы у Рыбакиной преодолеть третий круг &quot;Уимблдона-2026&quot;
09:18, Сегодня
Подавляющая статистка: какие шансы у Рыбакиной преодолеть третий круг "Уимблдона-2026"
Елена Рыбакина заявила об уверенности после выхода в третий круг &quot;Уимблдона&quot;
08:44, Сегодня
Елена Рыбакина заявила об уверенности после выхода в третий круг "Уимблдона"
Криштиану Роналду высказался о возможном уходе из сборной после ЧМ-2026
08:17, Сегодня
Криштиану Роналду высказался о возможном уходе из сборной после ЧМ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: