Избил до отека мозга: известного казахстанского боксера обвинили в нападении на супругу

Известного казахстанского боксера, чемпиона мира и Азии Темиртаса Жусупова обвинили в жестоком избиении супруги в Кокшетау. По словам родственников пострадавшей, женщину доставили в больницу без сознания с тяжелейшими травмами, передает Zakon.kz.

О вопиющем инциденте в социальных сетях заявила сестра пострадавшей. Она сообщила, что преступление произошло в конце июня. В медицинских документах избитой женщины зафиксированы асфиксия, открытая рана головы, судороги и отек головного мозга.

Родственники опасаются, что спортсмен сможет избежать заслуженного наказания, и заявляют, что после освобождения мужчина продолжил угрожать жене.

"Со слов моей сестры, после освобождения он продолжил угрожать ей, говорил, что в случае развода убьет ее, утверждал, что у него "везде связи", снимал ее на видео и говорил, что сможет представить ее психически нездоровой, чтобы забрать детей. И на минуту – Жусупов Темиртас является профессиональным боксером, чемпионом мира и Азии. Человек с такой физической подготовкой должен нести особую ответственность за применение насилия", – написала автор публикации.

Особое беспокойство у семьи вызывает то, как продвигается следствие по данному факту. Родственники настаивают на переквалификации дела, так как нанесенные травмы несут прямую угрозу для жизни.

"Наша семья крайне обеспокоена тем, как идет расследование, поскольку после задержания его отпустили спустя примерно 5 часов. Это вызывает серьезные опасения за безопасность моей сестры. Мы консультировались с адвокатом, который считает, что с учетом характера и тяжести полученных травм произошедшее больше похоже на покушение на убийство и требует соответствующей правовой оценки", – дополнила свой пост сестра пострадавшей.

В пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области прокомментировали ситуацию и подтвердили факт начала официального разбирательства.

"Установлено, что 30 июня житель Кокшетау в ходе семейного конфликта нанес телесные повреждения супруге. Все доводы участников будут всесторонне проверены и получат правовую оценку. По результатам расследования виновное лицо будет привлечено к ответственности в соответствии с законодательством", – сообщили 5 июля 2026 года в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мужчина жестоко избил жену на глазах у прохожих в Астане.