"Меня душили и удерживали силой": студентка жестоко избила сверстницу в Алматы

В Алматы разгорается скандал вокруг избиения студентки в общежитии университета им. Кунаева. Пострадавшая заявила в соцсетях, что после конфликта из-за уборки попала в больницу с тяжелыми травмами, а виновница получила лишь общественные работы, передает Zakon.kz.

По словам пострадавшей, конфликт произошел 17 декабря 2025 года, когда она еще была несовершеннолетней, а причиной спора стала обычная просьба соблюдать чистоту.

"Меня душили, били головой об стену и металлическую кровать, таскали за волосы и удерживали силой. И самое страшное – вокруг были люди, которые просто смотрели, снимали на видео и закрывали двери. После случившегося меня забрала скорая помощь. В больнице диагностировали тяжелые травмы: черепно-мозговую травму, ушибы, гематомы, кровотечение и другие повреждения. Суд признал виновной одну из участниц. Наказание – общественные работы. Я молчала долго. Потому что мне было страшно. Потому что после такого сложно даже спать спокойно. Но еще страшнее понимать, что завтра на моем месте может оказаться другая девочка, которая просто попросит элементарного уважения", – написала девушка, подчеркнув, что готова предоставить все медицинские документы.

В пресс-службе прокуратуры города Алматы подтвердили факт инцидента, однако уточнили, что правовая оценка дается действиям обеих сторон, так как телесные повреждения в ходе драки получили обе участницы.

Установлено, что между двумя девушками на почве личных неприязненных отношений произошла ссора, переросшая в драку. По фактам причинения телесных повреждений начаты досудебные расследования по статье 108-1 Уголовного кодекса (Умышленное причинение легкого вреда здоровью).

"По одному из материалов судом уже принято решение: лицо, уроженка области Абай, признана виновной и привлечена к уголовной ответственности в виде общественных работ. По второму материалу в отношении уроженки Атырауской области продолжаются следственные действия, направленные на обеспечение полноты, объективности и всесторонности расследования", – сообщили в надзорном органе.

В надзорном органе также опровергли тиражируемую в соцсетях информацию о возможном покровительстве одной из сторон конфликта. В прокуратуре подчеркнули, что любые родственные или служебные связи участников не имеют значения.

"Ход расследования находится на контроле прокуратуры города", – говорится в сообщении.

