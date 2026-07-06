Спасатели срезали решетку на окне, чтобы помочь 91-летней женщине

Фото: МЧС РК

В Степногорске спасатели МЧС помогли 91-летней женщине, которая из-за сильной боли в ногах не смогла самостоятельно подняться и открыть входную дверь, сообщает Zakon.kz.

6 июля 2026 года в Степногорске сотрудники МЧС совместно с бригадой скорой медицинской помощи провели аварийно-спасательные работы. По уточненной информации, 91-летняя женщина из-за сильной боли в ногах не смогла самостоятельно подняться и открыть входную дверь "Прибыв на место, спасатели установили, что доступ через дверь невозможен, а на окнах квартиры установлены металлические решетки. С использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента сотрудники МЧС срезали оконную решетку и по трехколенной лестнице проникли в квартиру через окно", – говорится в сообщении. Женщину передали бригаде скорой медицинской помощи для оказания необходимой помощи. Ранее сотрудники МЧС эвакуировали с алматинского БАО травмировавшую ногу девушку.

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