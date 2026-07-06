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Происшествия

Запах гари накрыл Атырау из-за крупного пожара в регионе

дым в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 21:42 Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова
В Атырауской области из-за крупного пожара, охватившего камыши, запах гари распространился по городу Атырау. По данным спасателей, площадь возгорания достигла 34 га, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отмечают жители, вечером в разных районах Атырау отчетливо ощущается запах дыма и гари. Это связано с возгоранием камыша в труднодоступной заболоченной местности, расположенной в 40 км от села Еркинкала в сторону побережья Каспийского моря.

По информации ДЧС Атырауской области, по состоянию на 20:00 площадь пожара составила 34 га. Из них 18 га ликвидированы силами пожарных, еще на четырех гектарах горение прекратилось естественным образом.

дым в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 21:42

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

В настоящее время подразделения департамента продолжают тушить пожар.

"На месте происшествия задействованы силы и средства ДЧС Атырауской области и государственного природного резервата "Акжайык". Всего привлечены 65 человек личного состава и 15 единиц техники", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что крупный пожар разгорелся в индустриальной зоне в Шымкенте.

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Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
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