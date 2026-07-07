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Происшествия

Скрылся верхом: полиция задержала подозреваемого в краже жеребца в Уральске

Лошадь, лошади, кони, конь, коневодство, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 18:41 Фото: primeminister.kz
Полицейские Уральска раскрыли факт скотокрадства, совершенный в одном из микрорайонов города, сообщает Zakon.kz.

Предварительно стражи порядка установили, что в ночное время неизвестный похитил со двора частного дома двухлетнего жеребца, после чего скрылся с места преступления верхом.

"Сумма причиненного ущерба составила 1,2 млн тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили и задержали подозреваемого – 24-летнего жителя города. Он дал признательные показания. Похищенный жеребец найден и возвращен законному владельцу. По данному факту проводится досудебное расследование", – рассказали стражи порядка.

Также полицейские обратились к владельцам сельскохозяйственных животных с просьбой принимать меры по обеспечению их сохранности: не оставлять скот без присмотра, использовать надежные места содержания и по возможности применять средства идентификации.

Между тем в Павлодарской области попытка заступиться за девушку закончилась ампутацией пальца и уголовным делом. 23-летний парень поехал со знакомой на "разборки" в соседнее село, ввязался в драку и откусил сопернику часть фаланги.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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