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Происшествия

Отомстил зубами: казахстанец оставил соперника без пальца в драке ради девушки

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 18:20 Фото: pexels
В Павлодарской области попытка заступиться за девушку закончилась ампутацией пальца и уголовным делом. 23-летний парень поехал со знакомой на "разборки" в соседнее село, ввязался в драку и откусил сопернику часть фаланги, передает Zakon.kz.

Как сообщает 7 июля 2026 года телеканал "Ирбис ТВ", конфликт произошел 8 марта 2026 года. 23-летний парень распивал спиртное с девушкой в селе Луганск. Та в ходе застолья позвонила своему знакомому в село Розовка и начала выяснять отношения.

Беседа переросла в конфликт, сельчанка вызвала такси и отправилась к нему. Парень, сидевший с ней за столом, последовал за ней. Оказавшись в Розовке, девушка сразу начала выяснять отношения со знакомым, а вот 23-летний парень, когда понял, что ситуация накаляется, попытался успокоить конфликт.

В этот момент он и получил удар в лицо от жителя Розовки, и внезапно завязалась борьба.

"Действуя с прямым умыслом, направленным на причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, прокусил за третий палец правой руки, тем самым причинив последнему телесные повреждения в виде травматической ампутации дистальной фаланги 3-го пальца правой кисти, соответствующее причинению средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также телесные повреждения в виде ссадин и кровоподтеков лица, грудной клетки, левой верхней конечности, которые расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью человека", – говорится в постановлении межрайонного суда по уголовным делам Павлодара.

Уголовное дело в суде рассмотрели по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. Однако от уголовной ответственности 23-летнего парня, который лишил сельчанина части пальца, освободили в связи с заглаживанием причиненного вреда и примирением с потерпевшим.

Ранее казахстанские врачи сотворили чудо и спасли ребенка от страшной ампутации.

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Канат Болысбек
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