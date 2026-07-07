Пенсионерка с деменцией бесследно исчезла в Уральске, ее ищут уже 12-е сутки

В Уральске 12 дней ищут пенсионерку, пропавшую на дачах. 76-летняя Нина Киселева заблудилась в Учужном затоне и не смогла самостоятельно вернуться домой, передает Zakon.kz.

Близкие пропавшей рассказали порталу "Мой город", что Нина Киселева исчезла еще 26 июня на территории дачного общества "Пенсионер" в Учужном затоне. По их словам, пожилая женщина плохо ориентируется на местности, у нее слабое зрение, а из-за возраста прогрессирует деменция. В тот день горожанка находилась на даче вместе со своей старшей сестрой. Она вышла в туалет, но через задний двор ушла в противоположную сторону.

Спустя некоторое время пропавшую видели в соседнем дачном обществе "Швейник". Пожилая женщина просила прохожих указать ей путь к своей даче. Ей подсказали дорогу, однако после этого пенсионерку больше никто не видел.

Родственники сразу же обратились в правоохранительные органы. По словам сына пропавшей женщины Михаила, первую неделю велись масштабные поисковые работы с привлечением спасателей ДЧС и военнослужащих Национальной гвардии. Сейчас поиски продолжаются, но уже не так активно. Тем не менее семья не теряет надежды найти маму.

"В этой местности очень тяжело вести поиски: там очень высокая трава и около 90% заброшенных дач. Мы каждый день ищем свою маму и ждем ее дома, надеясь, что с ней все хорошо. В день исчезновения она была одета в синюю кофту, а на ногах была разнопарная обувь разных цветов. Мы очень просим неравнодушных людей помочь нам в поисках", – обратился Михаил.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Нины Киселевой, родственники просят незамедлительно сообщить в полицию по телефону 102 или позвонить по номеру +7 777 180 36 69 (Михаил).

В департаменте полиции ЗКО подтвердили факт пропажи пожилой женщины.

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