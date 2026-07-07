#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Происшествия

Бегущий мужчина попал под автобус на пешеходном переходе в Алматы

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 04:38 Фото: Zakon.kz
Поздно ночью 7 июля водитель маршрутного автобуса № 99 в Алматы стал участником дорожно-транспортного происшествия, сообщает Zakon.kz.

Автобус маршрута двигался по пр. Саина и ниже ул. Рыскулова, где на пешеходном переходе сбил мужчину. Со слов водителя, он отвлекся на выбежавших двух мужчин и не заметил бежавшего за ними третьего пешехода.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 04:38

Фото: Zakon.kz

В результате инцидент произошел прямо на пешеходном переходе. Попав под автобус мужчина получил тяжелые травмы.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 04:38

Фото: Zakon.kz

Со слов водителя автобуса, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. Его экстренно госпитализировали и, в данный момент за его жизнь борются в реанимации.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 04:38

Фото: Zakon.kz

Также на пешеходном переходе в Павлодаре на женщину наехал реанимобиль.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
ДТП в Алматы с автобусом, пострадавшие, состояние
16:35, 26 июня 2024
25 человек пострадали в ДТП с автобусом в Алматы: что известно об их состоянии
Общественный транспорт, автобус, автобусы, водитель автобуса
16:00, 22 июня 2026
В Алматы водитель 131-го маршрута скончался прямо во время рейса и попал в ДТП
В Алматы произошло массовое ДТП с тремя автобусами
09:56, 12 декабря 2023
В Алматы произошло массовое ДТП с тремя автобусами
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Том Аспиналл предсказал победу Конора Макгрегора в реванше с Максом Холлоуэем
05:48, Сегодня
Том Аспиналл предсказал победу Конора Макгрегора в реванше с Максом Холлоуэем
&quot;Они умеют играть&quot;: Хабиб Нурмагомедов поздравил Аргентину с выходом в четвертьфинал ЧМ
05:20, Сегодня
"Они умеют играть": Хабиб Нурмагомедов поздравил Аргентину с выходом в четвертьфинал ЧМ
Ислам Махачев отреагировал на лидерство России в рейтинге сильнейших стран в ММА
04:49, 08 июля 2026
Ислам Махачев отреагировал на лидерство России в рейтинге сильнейших стран в ММА
Шон Стрикленд жёстко ответил Дастину Порье на жалобы о депрессии
04:23, 08 июля 2026
Шон Стрикленд жёстко ответил Дастину Порье на жалобы о депрессии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: