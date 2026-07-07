Бегущий мужчина попал под автобус на пешеходном переходе в Алматы

Поздно ночью 7 июля водитель маршрутного автобуса № 99 в Алматы стал участником дорожно-транспортного происшествия, сообщает Zakon.kz.

Автобус маршрута двигался по пр. Саина и ниже ул. Рыскулова, где на пешеходном переходе сбил мужчину. Со слов водителя, он отвлекся на выбежавших двух мужчин и не заметил бежавшего за ними третьего пешехода.

В результате инцидент произошел прямо на пешеходном переходе. Попав под автобус мужчина получил тяжелые травмы.

Со слов водителя автобуса, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. Его экстренно госпитализировали и, в данный момент за его жизнь борются в реанимации.

Также на пешеходном переходе в Павлодаре на женщину наехал реанимобиль.