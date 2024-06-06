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Избиение парня группой подростков попало на видео в Актау

Массовое избиение парня в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 11:01 Фото: pxhere
В Актау разборка несовершеннолетних закончилась избиением одного парня, сообщает Zakon.kz.

Инцидент попал на видео. На кадрах двое парней, судя по всему, выясняют отношения. И в какой-то момент один сильно бьет другого. После чего стоявшие в стороне парни налетают на жертву с кулаками. К счастью, их быстро разняли.


В пресс-службе ДП Мангистауской области прокомментировали случившееся.

"Все несовершеннолетние участники драки задержаны и доставлены в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. В настоящее время все обстоятельства выясняются", – сообщили в ведомстве.

Ранее в Алматы на видео тоже попало групповое избиение около кафе.

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Актау 2024 год Драки Полиция
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