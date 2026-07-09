Казахстанка дважды за день подняла на ноги полицейских из-за семейных проблем

В Уральске сотрудники полиции дважды за сутки спасли от рокового шага 36-летнюю женщину, пытавшуюся покончить с собой из-за семейных неурядиц. Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

По данным полиции, ситуация произошла утром 8 июля 2026 года на выезде из города. Очевидцы заметили на мосту человека в неадекватном состоянии и экстренно вызвали экстренные службы.

В Департаменте полиции Западно-Казахстанской области раскрыли подробности спасательной операции и дальнейшего поведения жительницы областного центра.

"8 июля 2026 года около 08:00 часов поступило сообщение о том, что на автомобильном мосту в направлении поселка Деркул женщина 1990 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пыталась совершить суицид. Незамедлительно прибывшие на место сотрудники полиции предотвратили трагедию и не допустили совершения женщиной опасных для жизни действий. После этого она была доставлена в Управление полиции города Уральска для проведения профилактической беседы. По словам женщины, причиной такого поступка стали семейные проблемы", – раскрыли детали инцидента в пресс-службе ведомства корреспонденту Zakon.kz 9 июля 2026 года.

Однако на этом история не закончилась. Едва покинув стены правоохранительного органа, эмоционально нестабильная горожанка вновь спровоцировала экстренную ситуацию прямо у входа в административное здание.

"В связи с этим сотрудники полиции незамедлительно вернули ее в подразделение и вызвали бригаду скорой медицинской помощи. В настоящее время женщина направлена в Центр кризисных ситуаций, где ей оказывается необходимая психологическая и социальная помощь", – сообщили в ДП ЗКО.

15 июня в полиции Алматы рассказали о предотвращении суицида.