#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
485.95
565.74
6.83
Происшествия

Казахстанка дважды за день подняла на ноги полицейских из-за семейных проблем

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 22:53 Фото: Zakon.kz
В Уральске сотрудники полиции дважды за сутки спасли от рокового шага 36-летнюю женщину, пытавшуюся покончить с собой из-за семейных неурядиц. Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

По данным полиции, ситуация произошла утром 8 июля 2026 года на выезде из города. Очевидцы заметили на мосту человека в неадекватном состоянии и экстренно вызвали экстренные службы.

В Департаменте полиции Западно-Казахстанской области раскрыли подробности спасательной операции и дальнейшего поведения жительницы областного центра.

"8 июля 2026 года около 08:00 часов поступило сообщение о том, что на автомобильном мосту в направлении поселка Деркул женщина 1990 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пыталась совершить суицид. Незамедлительно прибывшие на место сотрудники полиции предотвратили трагедию и не допустили совершения женщиной опасных для жизни действий. После этого она была доставлена в Управление полиции города Уральска для проведения профилактической беседы. По словам женщины, причиной такого поступка стали семейные проблемы", – раскрыли детали инцидента в пресс-службе ведомства корреспонденту Zakon.kz 9 июля 2026 года.

Однако на этом история не закончилась. Едва покинув стены правоохранительного органа, эмоционально нестабильная горожанка вновь спровоцировала экстренную ситуацию прямо у входа в административное здание.

"В связи с этим сотрудники полиции незамедлительно вернули ее в подразделение и вызвали бригаду скорой медицинской помощи. В настоящее время женщина направлена в Центр кризисных ситуаций, где ей оказывается необходимая психологическая и социальная помощь", – сообщили в ДП ЗКО.

15 июня в полиции Алматы рассказали о предотвращении суицида.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
01:12, 14 мая 2026
Казахстанка вымогала полмиллиона тенге, угрожая слить личные фото мужчины
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина
23:55, 07 мая 2026
Жуткая трагедия: мужчина сорвался с крыши многоэтажки в Усть-Каменогорске
Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк
19:46, 29 марта 2026
Таксист с ножом напал на пассажира в Атырау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Астана&quot;
23:37, Сегодня
"Динамо Сити" и "Астана" объявили стартовые составы на матч Лиги Конференций
Фото: WTA
23:10, Сегодня
Юлия Путинцева вышла в полуфинал грунтового турнира в Швеции
Фото: ФК &quot;Елимай&quot;
23:05, Сегодня
Первый еврокубковый матч в истории "Елимая" завершился вничью
Фото: ФК &quot;Кайсар&quot;
22:19, Сегодня
"Кайсар" сообщил об уходе Димаша Серикулы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: