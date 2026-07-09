Тело женщины, исчезнувшей прошлой осенью, обнаружили на юге Казахстана

Фото: unsplash

Тело женщины, пропавшей в октябре прошлого года нашли в Алматинской области. После того, как жительница села Караой 1984 года рождения ушла из дома на фазенде и не вернулась, ее супруг обратился в полицию, передает Zakon.kz.

Как сообщает 9 июля 2026 года телеканал "Астана ТВ", правоохранительные органы организовали масштабные поиски и в соседние регионы. В Департаменте полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы. "По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время по делу проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также назначены соответствующие судебные экспертизы. Иная информация в интересах следствия, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, разглашению не подлежит", – сообщили в ДП региона. Ранее сообщалось, что пенсионерка с деменцией бесследно исчезла в Уральске.

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