#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+20°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+20°
$
485.95
565.74
6.83
Происшествия

Тело женщины, исчезнувшей прошлой осенью, обнаружили на юге Казахстана

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 23:59 Фото: unsplash
Тело женщины, пропавшей в октябре прошлого года нашли в Алматинской области. После того, как жительница села Караой 1984 года рождения ушла из дома на фазенде и не вернулась, ее супруг обратился в полицию, передает Zakon.kz.

Как сообщает 9 июля 2026 года телеканал "Астана ТВ", правоохранительные органы организовали масштабные поиски и в соседние регионы.

В Департаменте полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время по делу проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также назначены соответствующие судебные экспертизы. Иная информация в интересах следствия, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, разглашению не подлежит", – сообщили в ДП региона.

Ранее сообщалось, что пенсионерка с деменцией бесследно исчезла в Уральске.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина
19:26, 08 июня 2026
Попала на видео перед трагедией: тело пропавшей девочки нашли на юге Казахстана
Пожар
06:10, 25 сентября 2024
Тело женщины обнаружили на месте пожара в Атырау
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина
19:00, 06 января 2026
В Атырауской области обнаружены тела ранее пропавших супругов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: пресс-служба КТФ
00:57, 10 июля 2026
Жибек Куламбаева проиграла второй матч за день на турнире в Нидерландах
Фото: ФК &quot;Елимай&quot;
00:44, 10 июля 2026
Появился видеообзор матча "Алашкерт" - "Елимай" в Лиге Конференций
Фото: UFC
00:17, 10 июля 2026
Конор Макгрегор вновь заявил о своей невиновности по делу о сексуальном насилии
Арсен Аширбек
00:00, 10 июля 2026
Автор первого гола в еврокубках "Елимая" Аширбек поделился мыслями об игре с "Алашкертом"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: