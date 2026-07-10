Бурный поток заблокировал детей под мостом в Жаркенте: ДЧС опубликовал драматические кадры

Жители Жаркента и сотрудник Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) области Жетысу спасли двух подростков. Видео спасательной операции опубликовала пресс-служба ДЧС, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве рассказали подробности произошедшего. Так, в Жаркенте после обильных осадков резко поднялся уровень воды в реке Осек.

"В результате двое подростков оказались отрезанными от берега под мостом и не смогли самостоятельно выбраться", – говорится в пресс-релизе ДЧС, опубликованном 10 июля 2026 года.

На помощь ребятам, которые не имели ни единого шанса выбраться из водяного плена самостоятельно, незамедлительно прибыли начальник караула пожарной части Панфиловского района Қайырбек Әділ, а также жители Жаркента – Чолаков Азимбек, Сатыбалды Танатар и Водопьянов Александр.

"Их слаженными и решительными действиями подростков удалось благополучно вывести в безопасное место". Пресс-служба ДЧС области Жетысу

К счастью, никому медицинская помощь не потребовалась.

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