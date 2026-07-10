Пять лесных пожаров за день: в Казахстане усилили меры безопасности из-за жары
По данным Министерства экологии и природных ресурсов РК, один пожар зарегистрировали в Костанайской области, один – в Павлодарской области, еще по одному очагу – на территории ГНПП "Катон-Карагай", ГЛПР "Семей орманы" и РГП "Жасыл Аймақ".
Все возгорания были своевременно обнаружены во время авиационного патрулирования и с помощью системы раннего обнаружения лесных пожаров. Сотрудники государственной лесной охраны и специалисты авиационной пожарной службы оперативно приступили к тушению.
Благодаря привлечению специальной техники и вертолета все пожары удалось ликвидировать, угрозы распространения огня не возникло.
В связи с установлением аномально жаркой погоды казахстанцев призвали соблюдать правила пожарной безопасности при отдыхе на природе и не допускать возгораний в лесных зонах.
Ранее сообщалось, что мусорный полигон вспыхнул в Астане.