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Происшествия

Пять лесных пожаров за день: в Казахстане усилили меры безопасности из-за жары

пожар в лесах Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 23:06 Фото: magnific.com
10 июля 2026 года на территории государственного лесного фонда Казахстана зафиксировали пять лесных пожаров. Возгорания произошли в нескольких регионах страны, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов РК, один пожар зарегистрировали в Костанайской области, один – в Павлодарской области, еще по одному очагу – на территории ГНПП "Катон-Карагай", ГЛПР "Семей орманы" и РГП "Жасыл Аймақ".

Все возгорания были своевременно обнаружены во время авиационного патрулирования и с помощью системы раннего обнаружения лесных пожаров. Сотрудники государственной лесной охраны и специалисты авиационной пожарной службы оперативно приступили к тушению.

Благодаря привлечению специальной техники и вертолета все пожары удалось ликвидировать, угрозы распространения огня не возникло.

В связи с установлением аномально жаркой погоды казахстанцев призвали соблюдать правила пожарной безопасности при отдыхе на природе и не допускать возгораний в лесных зонах.

Ранее сообщалось, что мусорный полигон вспыхнул в Астане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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