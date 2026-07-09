#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Происшествия

Пожар вспыхнул рядом с отелем в Бурабае

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 13:27 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 9 июля 2026 года, в поселке Бурабай Акмолинской области на территории одного из гостиничных комплексов произошел пожар в отдельно стоящем здании прачечной, расположенном рядом с отелем, сообщает Zakon.kz.

Очаг возгорания, по данным пресс-службы областного Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), находился на первом этаже двухэтажного здания.

До прибытия подразделений МЧС самостоятельно эвакуировался один сотрудник персонала.

На место происшествия оперативно прибыли силы МЧС.

"Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки на площади 50 кв. м. Общая площадь здания составляет 80 кв. м."Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

К счастью, пострадавших нет.

Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Немного ранее стало известно, что в Бурабае насмерть перевернулась 22-летняя казахстанка на арендованном квадроцикле.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Мультимедийный интерактивный комплекс открыли в нацпарке &quot;Бурабай&quot;
19:56, 24 июля 2024
Мультимедийный интерактивный комплекс открыли в нацпарке "Бурабай"
пожар
21:25, 07 февраля 2024
Крупный пожар разгорелся в двухэтажном магазине в ВКО
В одном из ресторанов Астаны вспыхнул пожар
16:47, 03 июля 2025
В одном из ресторанов Астаны вспыхнул пожар
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елеусинову дали 20 суток ареста
14:07, Сегодня
Чемпион ОИ Елеусинов отправлен под арест на 20 суток и лишён прав на 7 лет после ДТП в Астане
Казахстанский боксер Данияр Елеусинов — итоги карьеры
13:46, Сегодня
Как последний олимпийский чемпион по боксу из РК Данияр Елеусинов разрушил свою карьеру
Елена Рыбакина
13:44, Сегодня
Елена Рыбакина заявилась на турнир WTA-1000 в Монреале
Три протокола составлено на задержанного в Астане чемпиона ОИ Данияра Елеусинова
13:24, Сегодня
Три протокола составлено на задержанного в Астане чемпиона ОИ Данияра Елеусинова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: