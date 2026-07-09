Пожар вспыхнул рядом с отелем в Бурабае

Фото: Zakon.kz

Сегодня, 9 июля 2026 года, в поселке Бурабай Акмолинской области на территории одного из гостиничных комплексов произошел пожар в отдельно стоящем здании прачечной, расположенном рядом с отелем, сообщает Zakon.kz.

Очаг возгорания, по данным пресс-службы областного Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), находился на первом этаже двухэтажного здания. До прибытия подразделений МЧС самостоятельно эвакуировался один сотрудник персонала. На место происшествия оперативно прибыли силы МЧС. "Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки на площади 50 кв. м. Общая площадь здания составляет 80 кв. м." Пресс-служба ДЧС Акмолинской области К счастью, пострадавших нет. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Немного ранее стало известно, что в Бурабае насмерть перевернулась 22-летняя казахстанка на арендованном квадроцикле.

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