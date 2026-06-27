Казахстанские леса пострадали от природной стихии

Фото: magnific.com

27 июня 2026 года на территории государственного лесного фонда Казахстана было зафиксировано три лесных пожара. Возгорания произошли в Карагандинской области, а также в государственном лесном природном резервате "Семей орманы" – там зарегистрированы два очага, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК, все пожары были оперативно обнаружены службами лесной охраны и быстро ликвидированы при взаимодействии с профильными подразделениями. Благодаря своевременным действиям удалось не допустить распространения огня. Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК По предварительным данным, причиной возгораний стали грозовые разряды, вызвавшие воспламенение сухой растительности в лесных массивах. В лесных службах напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в пожароопасный период и призвали граждан бережно относиться к природным ресурсам страны. Ранее сообщалось, что маршрутный автобус загорелся в Астане.

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