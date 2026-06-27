Казахстанские леса пострадали от природной стихии
Фото: magnific.com
27 июня 2026 года на территории государственного лесного фонда Казахстана было зафиксировано три лесных пожара. Возгорания произошли в Карагандинской области, а также в государственном лесном природном резервате "Семей орманы" – там зарегистрированы два очага, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК, все пожары были оперативно обнаружены службами лесной охраны и быстро ликвидированы при взаимодействии с профильными подразделениями. Благодаря своевременным действиям удалось не допустить распространения огня.
По предварительным данным, причиной возгораний стали грозовые разряды, вызвавшие воспламенение сухой растительности в лесных массивах.
В лесных службах напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в пожароопасный период и призвали граждан бережно относиться к природным ресурсам страны.
Ранее сообщалось, что маршрутный автобус загорелся в Астане.
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