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События

Казахстанские леса пострадали от природной стихии

Казахстанские леса пострадали от природной стихии, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 20:50 Фото: magnific.com
27 июня 2026 года на территории государственного лесного фонда Казахстана было зафиксировано три лесных пожара. Возгорания произошли в Карагандинской области, а также в государственном лесном природном резервате "Семей орманы" – там зарегистрированы два очага, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК, все пожары были оперативно обнаружены службами лесной охраны и быстро ликвидированы при взаимодействии с профильными подразделениями. Благодаря своевременным действиям удалось не допустить распространения огня.

Гроза спровоцировала лесные пожары в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2026 20:50

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

По предварительным данным, причиной возгораний стали грозовые разряды, вызвавшие воспламенение сухой растительности в лесных массивах.

В лесных службах напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в пожароопасный период и призвали граждан бережно относиться к природным ресурсам страны.

Ранее сообщалось, что маршрутный автобус загорелся в Астане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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