Надувной матрас унес девушек в открытое озеро в СКО

11 июля в СКО на озере Большой Тарангул в Есильском районе спасатели пришли на помощь двум девушкам, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, во время купания они находились на надувном матрасе, который сильным ветром унесло далеко от берега.

"Спасатели обнаружили девушек и благополучно доставили их на берег. В медицинской помощи они не нуждались", – говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что при отдыхе на водоемах соблюдайте меры безопасности, не используйте надувные матрасы при сильном ветре и не отплывайте далеко от берега.

Ранее сообщалось, что спасатели помогли женщине в горах Алматы.