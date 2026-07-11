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Происшествия

Надувной матрас унес девушек в открытое озеро в СКО

две девушки попали в беду в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 19:32 Фото: magnific.com
11 июля в СКО на озере Большой Тарангул в Есильском районе спасатели пришли на помощь двум девушкам, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, во время купания они находились на надувном матрасе, который сильным ветром унесло далеко от берега.

"Спасатели обнаружили девушек и благополучно доставили их на берег. В медицинской помощи они не нуждались", – говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что при отдыхе на водоемах соблюдайте меры безопасности, не используйте надувные матрасы при сильном ветре и не отплывайте далеко от берега.

Ранее сообщалось, что спасатели помогли женщине в горах Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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