Казахстан громко заявил о себе на чемпионате Азии по боксу

В Джакарте (Индонезия) продолжается чемпионат Азии по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23. 11 июля состоялись четвертьфинальные поединки в категории U19. По их итогам восемь представителей Казахстана завоевали путёвки в полуфинал, сообщает Zakon.kz.

Победителями своих боев стали: Адиль Асканбай (до 50 кг), Едиге Нургожа (до 55 кг), Акжурек Калабай (до 65 кг), Бибарыс Аширбай (до 70 кг), Тимур Тайбеков (до 80 кг), Руслан Ахметов (до 85 кг), Жалгас Утебеков (до 90 кг), Владислав Саможонов (свыше 90 кг).

В свою очередь, Досжан Жумакан (до 60 кг) и Хамза Максатулы (до 75 кг) не смогли пробиться в полуфинал.

Чемпионат Азии продлится до 16 июля.

Ранее сообщалось, что казахстанский легкоатлет вошел в тройку лучших на чемпионате Азии в Китае.