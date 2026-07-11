#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Казахстан громко заявил о себе на чемпионате Азии по боксу

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 01:01 Фото: olympic.kz
В Джакарте (Индонезия) продолжается чемпионат Азии по боксу среди спортсменов возрастных категорий U19 и U23. 11 июля состоялись четвертьфинальные поединки в категории U19. По их итогам восемь представителей Казахстана завоевали путёвки в полуфинал, сообщает Zakon.kz.

Победителями своих боев стали: Адиль Асканбай (до 50 кг), Едиге Нургожа (до 55 кг), Акжурек Калабай (до 65 кг), Бибарыс Аширбай (до 70 кг), Тимур Тайбеков (до 80 кг), Руслан Ахметов (до 85 кг), Жалгас Утебеков (до 90 кг), Владислав Саможонов (свыше 90 кг).

В свою очередь, Досжан Жумакан (до 60 кг) и Хамза Максатулы (до 75 кг) не смогли пробиться в полуфинал.

Чемпионат Азии продлится до 16 июля.

Ранее сообщалось, что казахстанский легкоатлет вошел в тройку лучших на чемпионате Азии в Китае.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстанки пробились в полуфинал чемпионата Азии по боксу в Джакарте
19:22, 08 июля 2026
Казахстанки пробились в полуфинал чемпионата Азии по боксу в Джакарте
пять казахстанских боксеров вышли в полуфинал
20:48, 10 июля 2026
Пять казахстанских боксеров вышли в полуфинал чемпионата Азии в Индонезии
Казахстанские боксеры начали чемпионат Азии с уверенных побед
21:48, 06 июля 2026
Два казахстанских боксера вышли в четвертьфинал чемпионата Азии в Джакарте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мераб Двалишвили и Генри Сехудо провели борцовскую схватку на турнире в Тбилиси
00:24, 12 июля 2026
Двалишвили вырвал победу у Сехудо в главном бою турнира RAF Georgia
Кайл Снайдер и Абдулрашид Садулаев провели схватку на турнире RAF Georgia
00:09, 12 июля 2026
Кайл Снайдер и Абдулрашид Садулаев провели суперсхватку на турнире RAF Georgia
Асылжан Арыстанбекова и Инкар Дюсебай уступили в финале турнира ITF в Астане
23:49, 11 июля 2026
Асылжан Арыстанбекова и Инкар Дюсебай уступили в финале турнира ITF в Астане
Появилось видео сенсационного поражения &quot;Ордабасы&quot; от &quot;Каспия&quot; в матче КПЛ
23:20, 11 июля 2026
Появилось видео сенсационного поражения "Ордабасы" от "Каспия" в матче КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: