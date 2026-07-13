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Происшествия

Крупный пожар на СТО в Костанае: город охватили черные клубы дыма

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 17:09 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Черные клубы дыма охватили Костанай. Причина – пожар, вспыхнувший 13 июля 2026 года на станции технического обслуживания (СТО), сообщает Zakon.kz.

Соответствующими кадрами поделились местные Instagram-паблики и издания.

Как следует из комментария Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана:

"В эти минуты сотрудники МЧС ликвидируют открытое горение кровли в одноэтажном отдельно стоящем СТО по ул. Орджоникидзе города Костаная".

Обновлено в 17:47

Позднее стало известно, что пожарным удалось локализовать возгорание.

"По уточненным данным, возгорание произошло в одноэтажном отдельно стоящем СТО. С первых минут на месте происшествия были развернуты силы и средства МЧС, организован штаб пожаротушения и обеспечена бесперебойная подача воды. Информация о пострадавших на линию 112 не поступала. Работы по тушению возгорания продолжаются".Пресс-служба МЧС РК

12 июля 2026 года сообщалось, что в Акмолинской области вспыхнули три пожара. По данным МЧС, в районе села Кабанбай батыра Целиноградского района, в районе железнодорожных путей Тайбайского сельского округа Ерейментауского района и в районе села Байдалы Аршалынского района произошло возгорание сухой травы. Отмечалось, что угрозы населенным пунктам не допущено.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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