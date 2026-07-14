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Происшествия

Астанчанина наказали за опасную попытку пересечь Есиль

в Астане спасли пьяного мужчину, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 21:14 Фото: pixabay
Днем 14 июля в Астане во время патрулирования акватории реки Есиль в районе дачного массива "Газмашаппаратура" спасатели заметили мужчину, находившегося в воде в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался самостоятельно переплыть на другой берег реки, сообщает Zakon.kz.

Спасатели оперативно извлекли из воды 45-летнего мужчину и доставили его на берег. В медицинской помощи он не нуждался.

За нарушение правил безопасности на воде гражданин привлечен к административной ответственности по ст. 412 КоАП РК.

Спасатели напомнили:

  • не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;
  • не переоценивайте свои силы и возможности;
  • соблюдайте требования спасателей;
  • не оставляйте детей без присмотра у воды;
  • купайтесь только в специально оборудованных и проверенных местах.

Ранее сообщалось, что на Алаколе спасли отдыхающего, который потерял сознание.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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