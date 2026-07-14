Астанчанина наказали за опасную попытку пересечь Есиль

Днем 14 июля в Астане во время патрулирования акватории реки Есиль в районе дачного массива "Газмашаппаратура" спасатели заметили мужчину, находившегося в воде в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался самостоятельно переплыть на другой берег реки, сообщает Zakon.kz.

Спасатели оперативно извлекли из воды 45-летнего мужчину и доставили его на берег. В медицинской помощи он не нуждался.

За нарушение правил безопасности на воде гражданин привлечен к административной ответственности по ст. 412 КоАП РК.

Спасатели напомнили:

не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;

не переоценивайте свои силы и возможности;

соблюдайте требования спасателей;

не оставляйте детей без присмотра у воды;

купайтесь только в специально оборудованных и проверенных местах.

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