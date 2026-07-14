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Общество

Отдыхающий на Алаколе потерял сознание: его спас боец СОБР

Алаколь, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 05:00 Фото: пресс-служба ДП области Абай
13 июля на побережье Алаколя старший инспектор СОБР капитан полиции 28-летний Асланбек Абдельдинов оказал первую медицинскую помощь и провел реанимационные мероприятия потерявшему сознание парню, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы регионального департамента полиции, его заметили сотрудники специального подразделения полиции во время обхода территории возле одной из популярных баз отдыха на побережье Алаколя. К тому моменту состояние парня стремительно ухудшилось, поскольку у него возникли серьезные проблемы с дыханием.

"Счет мог идти на минуты", – говорится в сообщении.

После предпринятых действий капитаном полиции Асланбеком Абдельдиновым потерявший сознание парень вновь начал дышать. Затем его передали медицинским работникам. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Известно, что в 2024 году Асланбек прошел специальный 24-часовой курс Tactical Care and Life Support по тактической медицине и оказанию экстренной помощи.

Ранее для отдыхавшего жителя Астаны заросли превратились в ловушку. 44-летний мужчина находился неподалеку от водопада, однако самостоятельно выбраться из густых зарослей не смог и обратился в МЧС Казахстана.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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