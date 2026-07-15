Девушка "сломала" себе жизнь из-за 1000 тенге, предав близкого человека

Фото: pexels

В Павлодарской области празднование 8 Марта закончилось уголовным делом. Во время совместного застолья женщина украла у своего знакомого мобильный телефон стоимостью 90 тысяч тенге, а позже продала его всего за тысячу тенге, передает Zakon.kz.

Как сообщает 15 июля 2026 года телеканал "Ирбис ТВ", кража произошла во время совместного распития спиртных напитков. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, жительница Аксу похитила мобильный телефон своего знакомого. В отношении нее возбудили уголовное дело. "Суд признал женщину виновной в краже и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на 3 года 6 месяцев. Теперь вместо праздников и развлечений она будет состоять на учете службы пробации и обязана соблюдать установленные судом ограничения", – рассказали в ДУИС Павлодарской области. Немного ранее Министерство внутренних (МВД) предупредило казахстанцев о новой опасной схеме мошенничества в Telegram.

Поделитесь новостью