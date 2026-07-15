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Происшествия

Юрист из Актобе хотел продать чужие наркотики по инструкции из интернета

Наркотики, наркотические вещества, контрабанда наркотиков, запрещенные вещества, наркозависимость, наркозависимый, наркозависимые, закладка, закладки, закладчик, закладчики, наркоторговля, наркоторговец, наркоторговцы, наркоман, наркоманы, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 19:48 Фото: pexels
В Актобе к 7 годам лишения свободы приговорили 38-летнего юриста местной компании, у которого нашли крупную партию синтетических наркотиков. На суде правозащитник уверял, что случайно нашел чужую закладку на улице, передает Zakon.kz.

Как пишет 15 июля 2026 года газета "Диапазон", в автомобиле 38-летнего юриста актюбинской компании полиция обнаружила пакет со 40 свертками синтетического наркотика.

Еще несколько зип-пакетов с наркотиками нашли у него в гараже и дома. Сам он уверял, что нашел на улице закладку с партией наркотиков.

В итоге правозащитник оказался под следствием, а затем в суде.

"Я нашел сверток на земле около гаражей, сразу понял, что это закладка с наркотиками. Я посмотрел в интернете, как они называются, как их употребляют, и решил продать, чтобы заработать денег. Поэтому сразу купил весы, пакеты и расфасовал эти наркотики. Часть отвез в квартиру, еще часть хранил в машине и остальное спрятал в гараже. Ну а продать я их не смог, потому что у меня не было контакта с интернет-магазинами. Потом меня задержали. Сам я иногда употребляю наркотики, но зависимости у меня нет. Раскаиваюсь в том, что натворил, и прошу прощения", – рассказывал в суде обвиняемый.

Суд установил, что он действительно хранил наркотики с целью продажи, и приговорил его к 7 годам лишения свободы.

Немного ранее мы рассказывали, что в Шымкенте среди арбузов нашли замаскированную наркоплантацию. О предприимчивом, но задержанном казахстанце можно прочитать по этой ссылке.

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Канат Болысбек
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