Юрист из Актобе хотел продать чужие наркотики по инструкции из интернета

В Актобе к 7 годам лишения свободы приговорили 38-летнего юриста местной компании, у которого нашли крупную партию синтетических наркотиков. На суде правозащитник уверял, что случайно нашел чужую закладку на улице, передает Zakon.kz.

Как пишет 15 июля 2026 года газета "Диапазон", в автомобиле 38-летнего юриста актюбинской компании полиция обнаружила пакет со 40 свертками синтетического наркотика.

Еще несколько зип-пакетов с наркотиками нашли у него в гараже и дома. Сам он уверял, что нашел на улице закладку с партией наркотиков.

В итоге правозащитник оказался под следствием, а затем в суде.

"Я нашел сверток на земле около гаражей, сразу понял, что это закладка с наркотиками. Я посмотрел в интернете, как они называются, как их употребляют, и решил продать, чтобы заработать денег. Поэтому сразу купил весы, пакеты и расфасовал эти наркотики. Часть отвез в квартиру, еще часть хранил в машине и остальное спрятал в гараже. Ну а продать я их не смог, потому что у меня не было контакта с интернет-магазинами. Потом меня задержали. Сам я иногда употребляю наркотики, но зависимости у меня нет. Раскаиваюсь в том, что натворил, и прошу прощения", – рассказывал в суде обвиняемый.

Суд установил, что он действительно хранил наркотики с целью продажи, и приговорил его к 7 годам лишения свободы.

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