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События

Под арбузным прикрытием: хитрость жителя Шымкента не помогла скрыться от полиции

арбузы, машина, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 09:29 Фото: pixabay
В Шымкенте среди арбузов нашли замаскированную наркоплантацию. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления пресс-службы городского Департамента полиции (ДП).

Так, местный житель наладил на территории своего дома культивацию и изготовление наркотиков каннабисной группы – "гашиша" и "марихуаны" – от выращивания растений до расфасовки готовой продукции для реализации.

"В ходе обыска обнаружено около 130 кустов наркосодержащих растений, замаскированных среди сельскохозяйственных культур. Также в доме и хозяйственных постройках изъято наркотическое сырье и готовая продукция, расфасованная для дальнейшего сбыта, общим весом 330 килограммов".Зампредседателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Ельдар Абдикенов

Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса – за хранение в целях сбыта и культивирование наркосодержащих растений.

"В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности, возможные каналы сбыта и лица, причастные к противоправной схеме".Ельдар Абдикенов

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Ранее сообщалось, что из Польши в Казахстан экстрадировали гражданина Украины, которого подозревают в создании и руководстве транснациональной преступной группой. По версии следствия, он организовал крупный канал сбыта наркотиков и психотропных веществ, а также занимался легализацией доходов, полученных преступным путем.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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