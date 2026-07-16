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Происшествия

Взрыв в Астане: пострадавших оказалось больше

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 12:19 Фото: pexels
Появилась обновленная информация о пострадавших в результате взрыва в тандырной в Астане, сообщает Zakon.kz.

В Управлении общественного здравоохранения столицы уточнили, что в результате взрыва газового баллона пострадали четыре человека.

"Двое из них госпитализированы в многопрофильную городскую больницу №1, один пациент отпущен амбулаторно. Еще один пострадавший госпитализирован в многопрофильную городскую детскую больницу №2", – прокомментировали в ведомстве.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Утром 16 июля в Астане в районе Байконыр прогремел взрыв на территории рынка, в помещении по приготовлению тандырной самсы. Первоначально сообщалось, что на месте обнаружили троих пострадавших.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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