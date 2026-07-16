Взрыв в Астане: пострадавших оказалось больше

Появилась обновленная информация о пострадавших в результате взрыва в тандырной в Астане, сообщает Zakon.kz.

В Управлении общественного здравоохранения столицы уточнили, что в результате взрыва газового баллона пострадали четыре человека.

"Двое из них госпитализированы в многопрофильную городскую больницу №1, один пациент отпущен амбулаторно. Еще один пострадавший госпитализирован в многопрофильную городскую детскую больницу №2", – прокомментировали в ведомстве.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Утром 16 июля в Астане в районе Байконыр прогремел взрыв на территории рынка, в помещении по приготовлению тандырной самсы. Первоначально сообщалось, что на месте обнаружили троих пострадавших.