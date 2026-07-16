"Премьер держит ситуацию на личном контроле": Минэкологии опубликовало информацию по пожару в "Семей орманы"

В Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана предоставили оперативную информацию по природному пожару, разгоревшемуся 16 июля 2026 года в РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы", сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, площадь пожара составляет около 60 гектаров. Возгорание действует в сосновом лесу, пожар носит низовой характер, местами переходит в верховой.

"В настоящее время продолжаются работы по локализации и полной ликвидации пожара. Премьер-министр держит ситуацию на личном контроле. Ежечасно руководители ответственных госорганов предоставляют оперативные доклады". Пресс-служба МЭПР РК

По состоянию на 16:00 к ликвидации пожара привлечены:

120 сотрудников государственной лесной охраны резервата и 48 единиц техники,

158 сотрудников и 22 единицы техники Министерства по чрезвычайным ситуациям РК,

101 сотрудник и 25 единиц техники Министерства внутренних дел РК,

24 сотрудника и 10 единиц техники местных исполнительных органов,

а также силы Министерства здравоохранения РК.

В тушении пожара также задействованы:

два вертолета РГКП "Казавиалесоохрана",

вертолет Ми-8 Министерства обороны РК;

вертолет Ми-8 Комитета национальной безопасности РК, оснащенные водосливными устройствами (ВСУ).

По данным Минэкологии, всего авиацией выполнено 89 сбросов воды, на очаг пожара сброшено 102 тонны воды.

Отмечается, что дополнительно к месту пожара направляются:

силы ГЛПР "Ертіс орманы",

подразделения МЧС,

а также к вылету готовятся два вертолета Министерства обороны РК.

"В настоящее время продолжаются работы по локализации и полной ликвидации пожара. Ситуация находится под постоянным контролем". Пресс-служба МЭПР РК

Ранее сообщалось, что 16 июля 2026 года в РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" в области Абай вспыхнул пожар. Возгорание было зарегистрировано в 09:45 в 57-м квартале Камышенского лесничества Бородулихинского филиала. К тушению лесного пожара в "Семей орманы" привлекли авиацию МЧС, Минобороны и КНБ.

Сотрудники полиции области Абай эвакуировали 190 детей и 20 работников детского лагеря "DosbolLike", расположенного вблизи ГЛПР "Семей орманы".

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Позднее стало известно, что Олжас Бектенов поручил министру по ЧС Чингису Аринову и министру экологии и природных ресурсов Ерлану Нысанбаеву незамедлительно направиться в область Абай для координации работ по ликвидации лесного пожара на территории "Семей орманы". Премьер-министр также поручил усилить меры для оперативного предотвращения огня и защиты ближайших населенных пунктов.