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Происшествия

"Премьер держит ситуацию на личном контроле": Минэкологии опубликовало информацию по пожару в "Семей орманы"

Семей орманы, пожар, пожарные, техника, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 17:22 Фото: pixabay
В Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана предоставили оперативную информацию по природному пожару, разгоревшемуся 16 июля 2026 года в РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы", сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, площадь пожара составляет около 60 гектаров. Возгорание действует в сосновом лесу, пожар носит низовой характер, местами переходит в верховой.

"В настоящее время продолжаются работы по локализации и полной ликвидации пожара. Премьер-министр держит ситуацию на личном контроле. Ежечасно руководители ответственных госорганов предоставляют оперативные доклады".Пресс-служба МЭПР РК

По состоянию на 16:00 к ликвидации пожара привлечены:

  • 120 сотрудников государственной лесной охраны резервата и 48 единиц техники,
  • 158 сотрудников и 22 единицы техники Министерства по чрезвычайным ситуациям РК,
  • 101 сотрудник и 25 единиц техники Министерства внутренних дел РК,
  • 24 сотрудника и 10 единиц техники местных исполнительных органов,
  • а также силы Министерства здравоохранения РК.

В тушении пожара также задействованы:

  • два вертолета РГКП "Казавиалесоохрана",
  • вертолет Ми-8 Министерства обороны РК;
  • вертолет Ми-8 Комитета национальной безопасности РК, оснащенные водосливными устройствами (ВСУ).

По данным Минэкологии, всего авиацией выполнено 89 сбросов воды, на очаг пожара сброшено 102 тонны воды.

Отмечается, что дополнительно к месту пожара направляются:

  • силы ГЛПР "Ертіс орманы",
  • подразделения МЧС,
  • а также к вылету готовятся два вертолета Министерства обороны РК.
"В настоящее время продолжаются работы по локализации и полной ликвидации пожара. Ситуация находится под постоянным контролем".Пресс-служба МЭПР РК

Ранее сообщалось, что 16 июля 2026 года в РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" в области Абай вспыхнул пожар. Возгорание было зарегистрировано в 09:45 в 57-м квартале Камышенского лесничества Бородулихинского филиала. К тушению лесного пожара в "Семей орманы" привлекли авиацию МЧС, Минобороны и КНБ.

Сотрудники полиции области Абай эвакуировали 190 детей и 20 работников детского лагеря "DosbolLike", расположенного вблизи ГЛПР "Семей орманы".

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, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 17:22
Масштабы пожара в "Семей орманы" сняли с воздуха

Позднее стало известно, что Олжас Бектенов поручил министру по ЧС Чингису Аринову и министру экологии и природных ресурсов Ерлану Нысанбаеву незамедлительно направиться в область Абай для координации работ по ликвидации лесного пожара на территории "Семей орманы". Премьер-министр также поручил усилить меры для оперативного предотвращения огня и защиты ближайших населенных пунктов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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