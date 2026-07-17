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Происшествия

Жесткое ДТП: BMW вылетел с дороги и снес декоративный шар у музея искусств в Алматы

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 06:24 Фото: Zakon.kz
В Алматы выясняют обстоятельства серьезного ночного ДТП на проспекте Аль-Фараби. В ночь на 17 июля 2026 года легковой автомобиль на скорости вылетел на территорию городского музея искусств – по предварительным данным, госпитализированы два человека, передает Zakon.kz.

Как стало известно со слов очевидцев, автомобиль марки BMW 5-й серии двигался по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении. По их данным, перед развязкой с проспектом Назарбаева водитель, предположительно, потерял управление транспортным средством.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 06:24

Фото: Zakon.kz

Со слов находившихся на месте знакомых водителя, аварию якобы спровоцировал другой автомобиль, который подрезал иномарку. Официального подтверждения этой версии на данный момент нет.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 06:24

Фото: Zakon.kz

Как рассказывают очевидцы, водитель BMW потерял управление, после чего автомобиль вынесло к обочине. Машина, по их словам, наехала на бордюр, пересекла газон, затем вновь оказалась на участке дороги и вылетела на тротуар возле Алматинского музея искусств.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 06:24

Фото: Zakon.kz

В итоге автомобиль боком заехал на территорию перед музеем и на скорости врезался в одну из декоративных конструкций – большой шар, сдвинув его с места, отмечают очевидцы.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 06:24

Фото: Zakon.kz

По предварительной информации, полученной от свидетелей инцидента, в аварии пострадали два человека – находившиеся в салоне BMW молодой человек и девушка. Данные об их состоянии и степени тяжести полученных травм в настоящее время уточняются.

Фото: Zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 06:24

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия работали полицейские. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить точные причины, хронологию и все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли и восемь оказались в больнице после ДТП в двух регионах Казахстана.

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Канат Болысбек
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