Жесткое ДТП: BMW вылетел с дороги и снес декоративный шар у музея искусств в Алматы

В Алматы выясняют обстоятельства серьезного ночного ДТП на проспекте Аль-Фараби. В ночь на 17 июля 2026 года легковой автомобиль на скорости вылетел на территорию городского музея искусств – по предварительным данным, госпитализированы два человека, передает Zakon.kz.

Как стало известно со слов очевидцев, автомобиль марки BMW 5-й серии двигался по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении. По их данным, перед развязкой с проспектом Назарбаева водитель, предположительно, потерял управление транспортным средством.

Со слов находившихся на месте знакомых водителя, аварию якобы спровоцировал другой автомобиль, который подрезал иномарку. Официального подтверждения этой версии на данный момент нет.

Как рассказывают очевидцы, водитель BMW потерял управление, после чего автомобиль вынесло к обочине. Машина, по их словам, наехала на бордюр, пересекла газон, затем вновь оказалась на участке дороги и вылетела на тротуар возле Алматинского музея искусств.

В итоге автомобиль боком заехал на территорию перед музеем и на скорости врезался в одну из декоративных конструкций – большой шар, сдвинув его с места, отмечают очевидцы.

По предварительной информации, полученной от свидетелей инцидента, в аварии пострадали два человека – находившиеся в салоне BMW молодой человек и девушка. Данные об их состоянии и степени тяжести полученных травм в настоящее время уточняются.

На месте происшествия работали полицейские. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить точные причины, хронологию и все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли и восемь оказались в больнице после ДТП в двух регионах Казахстана.