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Происшествия

В Астане вынесли приговор по громкому делу о контрабанде наркотиков из Таиланда

Фото: пресс-службе ДП Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 07:44 Фото: пресс-службе ДП Астаны
В Астане 32-летнего местного жителя приговорили к 16 годам лишения свободы за контрабанду крупной партии наркотиков из Таиланда. Транспортные полицейские перекрыли канал поставки гашишного масла, расфасованного в три международные почтовые посылки, передает Zakon.kz.

Об этом 16 июля 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции столицы. По данным ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 32-летний мужчина организовал контрабанду экстракта каннабиса (гашишного масла) – наркотики завезли в Казахстан из Таиланда в трех международных почтовых посылках.

Общий вес изъятого наркотического средства составил около 2,9 кг, что относится к особо крупному размеру.

"В ходе дальнейших следственных действий по месту временного проживания мужчины были изъяты наркотические средства, подготовленные к дальнейшему сбыту, электронные весы, упаковочные материалы, SIM-карты, денежные средства и другие вещественные доказательства", – отметили правоохранители.

По данному факту транспортными полицейскими проведено досудебное расследование, в ходе которого собраны неопровержимые доказательства причастности подозреваемого к совершенному преступлению.

Приговором суда мужчина признан виновным в контрабанде наркотических средств в особо крупном размере и осужден к 16 годам лишения свободы.

В полиции добавили, что с начала текущего года Департаментом полиции на транспорте выявлено 202 наркоправонарушения, в том числе 41 факт сбыта, 6 фактов хранения наркотических средств в особо крупном размере, а также 16 фактов контрабанды. Всего из незаконного оборота изъято свыше 172 кг наркотических средств.

Ранее сообщалось, что юрист из Актобе хотел продать чужие наркотики по инструкции из интернета.

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Канат Болысбек
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