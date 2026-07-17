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Казахстанка освободилась по УДО после убийства и вскоре снова лишила человека жизни

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 08:27 Фото: pxhere
К 16,5 годам лишения свободы приговорили девушку за кровавую расправу в Экибастузе. 28-летняя обвиняемая в январе этого года в одной из многоэтажек убила мужчину, а также порезала бедра женщине. Причиной стал обычный бытовой конфликт из-за соседки, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Ирбис ТВ", жуткая история произошла в доме по улице Энергетиков в Экибастузе. 28-летняя девушка гостила у двух сожителей. Вместе распивали, когда в квартире появилась другая соседка.

Именно с ней у обвиняемой изначально завязался конфликт, однако обеих разняли. Такой поворот последнюю не устроил и она решила мстить. Находясь в подъезде, обвиняемая начала избивать 34-летнюю женщину, с которой буквально несколько минут назад дружно сидела за столом.

Потом они зашли в квартиру, там подозреваемая взялась за нож и стала наносить удары по бедрам своей жертвы, потерпевшая с криками выбежала на лестничную площадку, где упала без сознания. 32-летний мужчина тем временем спал.

"Вернувшись в квартиру и опасаясь, что сожитель потерпевшей может отомстить ей, подсудимая решила нанести ему пока он спит удары в жизненно важные органы с целью лишения его жизни", – пояснил Нурлан Каирбеков, судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области.

В результате мужчину 28-летняя девушка убила на месте. Затем вновь вернулась в подъезд и продолжила наносить удары ножом знакомой. Била также головой об пол, но потерпевшая в итоге выжила. Уголовное дело рассмотрели по двум статьям и, конечно, факты против были налицо.

"Путем частичного сложения наказаний назначить наказание в виде 16 лет 6 месяцев лишения свободы. А также к назначенному наказанию необходимо присоединить неотбытую часть наказания по предыдущему приговору Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Акмолинской области от 23 июля 2018 года в виде 6 месяцев лишения свободы", – огласил приговор Нурлан Каирбеков, судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области.

Девушка в 2018 году была судима также за убийство. Ей назначили 9 лет заключения, однако позже освободили условно-досрочно. Однако не прошло и полугода, как она вновь совершила особо тяжкое преступление.

Ранее пресс-служба Департамента полиции (ДП) Акмолинской области опубликовала видео задержания подозреваемого в особо тяжком преступлении – убийстве 14-летней девочки из села Ынтымак.

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Канат Болысбек
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