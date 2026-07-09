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Происшествия

Нашли без признаков жизни: молодой железнодорожник умер прямо на посту в Мангистау

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 21:52 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Трагический инцидент произошел на одной из железнодорожных станций в Мангистауской области, где прямо на рабочем месте был обнаружен мертвым дежурный по разъезду. По факту кончины мужчины правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело, передает Zakon.kz.

Первоначально информация о ЧП появилась в региональном издании Lada.kz. По данным журналистов, трагедия разыгралась еще 5 июля на станции разъезда №13, где без признаков жизни нашли сотрудника 1983 года рождения.

В Департаменте полиции на транспорте корреспонденту Zakon.kz 9 июля 2026 года подтвердили факт начала расследования, а также озвучили предварительную версию гибели железнодорожника.

"По факту скоропостижной смерти работника железнодорожной организации отделом полиции на транспорте станции Мангистау возбуждено уголовное дело. Предварительная причина смерти – хроническое заболевание сердца", – сообщили в ДП на транспорте.

Сейчас следователи детально изучают все условия, при которых несчастный случай произошел на стратегическом объекте.

Ранее в Актау словесная перепалка между посетителями едва не закончилась трагедией. В ходе конфликта один из мужчин выстрелил оппоненту прямо в лицо из сигнального устройства.

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Канат Болысбек
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