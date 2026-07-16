"Без прав": страшное ДТП на территории частного дома лишило девушку ноги в поселке под Алматы

В Алматинской области в ночь на 16 июля 2026 года произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на территории частного дома, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в поселке Коксай Карасайского района около часа ночи. В результате одна девушка лишилась ноги, другая получила переломы ребер.

О случившемся в Threads рассказала родственница пострадавших Шолпан. По ее словам, за рулем машины, влетевшей к ним во двор, была 23-летняя девушка без водительских прав.

"Очередная трагедия с женщиной, которая без прав решила сесть за руль. Моя одна сестренка с переломами ребра, второй ампутировали ногу. Просто потому, что кто-то решила поводить и въехала в дом, где мы отмечали день рождения. Снесла забор и сделала калекой человека", – написала Шолпан.

Был ли в машине еще кто-то, достоверно неизвестно. Автор публикации сначала рассказала, что владелец авто якобы был внутри. А позже дополнила, что девушка якобы взяла машину самовольно.

"Она вначале сказала, что одна, теперь нашлись очевидцы, которые говорят, что владелец сидел сзади. Рядом еще один... ... Водитель теперь говорит, что не давал машину, якобы она угнала", – пишет Шолпан.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области не прокомментировали случившееся.

6 июня 2026 года в городе Арыси Туркестанской области 52-летняя нетрезвая женщина врезалась в забор частного дома, перед которым на лавочке сидели несколько человек. В результате погибли двое маленьких детей и беременная женщина.

23 июня 2026 года в Кокшетау огласили приговор женщине, которая без прав села за руль и насмерть сбила пешехода на парковке.