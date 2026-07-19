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Происшествия

Хайп на "зебре" провалился: казахстанка жестко поплатилась за минутный ролик в Сети

Девушка, павлодар, одежда, видео , фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 23:22 Фото: скриншот видео
В Павлодаре полицейские привлекли к административной ответственности местную жительницу, которая устроила опасные съемки для соцсетей на проезжей части. Девушка нарушила правила дорожного движения ради минутного ролика в Instagram, передает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, в ходе мониторинга социальных сетей полицией установлен ролик с девушкой, которая снимала "тренд" прямо на пешеходном переходе.

Установлено, что 16 июля в городе Павлодар в районе аэропорта девушка записала видеоролик прямо на пешеходном переходе и разместила его на своей странице в Instagram.

"Личность нарушительницы установлена. Привлечена к ответственности за нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения", – сообщили 19 июля 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ДП Павлодарской области.

Правоохранители подчеркнули: подобные "шоу ради лайков" создают прямую угрозу жизни – как самой "звезды видео", так и другим участникам дорожного движения. Такие поступки – не развлечение, а правонарушение, которое влечет наказание.

Полиция напоминает: безопасность на дорогах – без исключений. За нарушение ПДД и общественного порядка к каждому правонарушителю будут применены меры, предусмотренные законом.

Ранее сообщалось, что видео с дерзким нарушением ПДД обернулось арестом для 19-летнего алматинца.

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Канат Болысбек
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