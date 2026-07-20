Полыхающий автомобиль сняли на видео в Алматы
В социальных сетях распространилось видео, на котором легковой автомобиль охвачен открытым пламенем. Инцидент произошел на одной из улиц Алматы.
Как сообщили в полиции, следуя к месту несения службы, сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) заметили горящую машину. Они незамедлительно остановились, перекрыли движение на опасном участке, обеспечили безопасность окружающих и приступили к тушению возгорания.
Однако штатного огнетушителя оказалось недостаточно – огонь стремительно распространялся. Тогда полицейские оперативно остановили проезжавшую мимо поливомоечную машину и использовали запас воды для ликвидации пожара.
"Благодаря слаженным и профессиональным действиям бойцов возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки", – отмечается в информации.
В результате происшествия никто не пострадал. Кроме того, удалось предотвратить распространение огня и избежать более серьезных последствий.
Два месяца назад подобное происшествие случилось в Мангистауской области. Десятки людей стали очевидцами того, как на оживленной улице горел автомобиль.