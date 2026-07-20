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Происшествия

Полыхающий автомобиль сняли на видео в Алматы

горение иномарки, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 19:10 Фото: pexels
В Алматы очевидцы сняли на видео автомобиль, внезапно охваченный пламенем. На помощь водителю пришли бойцы специального отряда быстрого реагирования, которые оказались рядом. Благодаря их оперативным действиям пожар удалось быстро потушить, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях распространилось видео, на котором легковой автомобиль охвачен открытым пламенем. Инцидент произошел на одной из улиц Алматы.

Как сообщили в полиции, следуя к месту несения службы, сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) заметили горящую машину. Они незамедлительно остановились, перекрыли движение на опасном участке, обеспечили безопасность окружающих и приступили к тушению возгорания.

Однако штатного огнетушителя оказалось недостаточно – огонь стремительно распространялся. Тогда полицейские оперативно остановили проезжавшую мимо поливомоечную машину и использовали запас воды для ликвидации пожара.

"Благодаря слаженным и профессиональным действиям бойцов возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки", – отмечается в информации.

В результате происшествия никто не пострадал. Кроме того, удалось предотвратить распространение огня и избежать более серьезных последствий.

Два месяца назад подобное происшествие случилось в Мангистауской области. Десятки людей стали очевидцами того, как на оживленной улице горел автомобиль.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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