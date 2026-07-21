В Алматы под снос пошла двухэтажная пристройка к жилому дому

В Медеуском районе Алматы начался снос очередной самовольной постройки. Об этом Zakon.kz сообщили сегодня, 21 июля 2026 года, в городском Управлении градостроительного контроля.

Так, по решению суда демонтируют двухэтажную пристройку к жилому дому, расположенному по адресу: ул. Бегалина, 140.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Как уточнили в ведомстве, собственник без получения архитектурно-планировочного задания и разработки проектной документации провел реконструкцию дома, возведя двухэтажную пристройку и надстроив дополнительные помещения.

За выявленные нарушения владельца привлекли к административной ответственности и выдали предписание об их устранении. Однако требования выполнены не были, после чего управление обратилось в суд.

Медеуский районный суд удовлетворил иск и постановил снести незаконную надстройку и двухэтажную пристройку.

В настоящее время демонтаж объекта собственник проводит самостоятельно во исполнение судебного решения.

18 июля 2026 года в Уральске снесли опасный заброшенный объект после вмешательства Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры (ГП) Казахстана.