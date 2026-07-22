Семьям погибших на предприятии в Павлодарской области выплатят помощь и погасят кредиты

Семьям погибших и пострадавшему при несчастном случае на территории ТОО "Aqtogai Milk" в Павлодарской области окажут необходимую поддержку. Об этом сегодня, 22 июля 2026 года, заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что 20 июля во время проведения работ по обслуживанию оборудования на территории ТОО "Aqtogai Milk" в Актогайском районе Павлодарской области произошел несчастный случай, в результате которого погибли шесть человек. Еще один работник находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь.

"По поручению руководства правительства создана специальная комиссия для установления причин и обстоятельств происшествия. В ее состав вошли представители министерств труда и социальной защиты населения, по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, здравоохранения, экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства и акимата Павлодарской области", – сообщили в пресс-службе МТСЗН РК в среду.

Отмечается, что комиссии поручено обеспечить полное и объективное расследование обстоятельств произошедшего, установить причины несчастного случая и выработать меры по недопущению подобных происшествий.

"Семьям погибших и пострадавшему будет оказана необходимая поддержка со стороны государственных органов и работодателя. Работодатель предусмотрел выплату материальной помощи, сохранение выплат в размере заработной платы погибших работников до конца текущего года, а также погашение их кредитных обязательств. Компания также возьмет на себя расходы на содержание и обучение несовершеннолетних детей погибших до достижения ими совершеннолетия". Пресс-служба МТСЗН РК

Как сообщается, министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев прибыл в Павлодарскую область, где ознакомился с ситуацией на месте и провел координационное совещание с участием руководства региона, представителей государственных и правоохранительных органов.

Также глава Минтруда встретился с родственниками погибших, выразил им глубокие соболезнования и отметил, что семьям будет оказана вся необходимая помощь.

"Правоохранительными органами начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 156 Уголовного кодекса РК. Ход расследования находится на контроле правительства". Пресс-служба МТСЗН РК

20 июля 2026 года в селе Жоламан Актогайского района Павлодарской области на территории одного из предприятий произошла трагедия. Вызов на станцию скорой медицинской помощи поступил в 12:01 с территории одного из ТОО. Прибывшие на место медики констатировали смерть шестерых мужчин 1963, 1975, 1983, 1998, 2006 и 2009 годов рождения. Еще один пострадавший – мужчина 1988 года рождения – был направлен в Актогайскую районную больницу. По данным Управления здравоохранения Павлодарской области, у него диагностировали отравление углекислым газом средней степени тяжести. В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.