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Происшествия

Родственник изнасиловал восьмилетнюю девочку в Жамбылской области

приговор по делу о педофилии , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 22:34 Фото: Zakon.kz
В Жамбылской области осудили педофила, который изнасиловал восьмилетнюю родственницу, сообщает Zakon.kz.

По данным КТК, процесс о насилии над ребенком проходил в закрытом режиме. О случившемся второклассница рассказала матери сама: малышка пожаловалась на боли в низу живота. Женщина тут же заявила в полицию, экспертиза все подтвердила. Страшное преступление произошло в доме девочки в Сарысуском районе. Мужчина пришел якобы попросить пароль от Wi-Fi. А сам усадил ребенка на колени и изнасиловал. Свою вину он в итоге признал лишь частично.

"Приговором суда С. признан виновным по ч. 4 ст. 121 УК РК. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы". Пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области

Ранее сообщалось, что был оглашен приговор по громкому делу о похищении, изнасиловании и убийстве.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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