#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
465.74
531.08
5.92
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
465.74
531.08
5.92
Происшествия

Из самолета – в полицию: двух мужчин сняли с рейса Алматы – Астана

Из самолета – в полицию: двух мужчин сняли с рейса Алматы – Астана, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 18:22 Фото: polisia.kz
Двух пассажиров сняли с рейса Алматы – Астана за нарушение общественного порядка, сообщает Zakon.kz.

По информации транспортной полиции, инцидент произошел в аэропорту Алматы. По акту представителей авиакомпании сотрудники управления полиции на транспорте сняли с рейса двух мужчин.

Во время проверки выяснилось, что нарушителями оказались 37-летний житель Алматы и 26-летний житель Туркестанской области. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения и нарушали общественный порядок во время регистрации на рейс. Кроме того, младший из мужчин выражался нецензурной бранью.

Как сообщил первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Темиржан Рамазанов, в отношении 37-летнего пассажира составили административный материал за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Поскольку аналогичное нарушение он совершил повторно, материалы направили в суд.

Второго пассажира привлекли к административной ответственности сразу по двум статьям – за появление в общественном месте в состоянии опьянения и мелкое хулиганство.

В транспортной полиции напомнили, что нарушение общественного порядка на объектах авиационного и железнодорожного транспорта влечет ответственность, предусмотренную законодательством. Нарушители могут не только лишиться поездки, но и быть привлечены к административной, а в отдельных случаях – к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что два самолета FlyArystan экстренно изменили маршрут из-за ситуации в аэропорту Шымкента.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Двух мужчин сняли с поезда за маты и оскорбления пассажиров в Акмолинской области
05:32, 26 января 2024
Двух мужчин сняли с поезда за мат и оскорбления пассажиров в Акмолинской области
Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты, Авиакомпания FlyArystan, Флай Арыстан, самолет, самолеты
07:00, 07 января 2026
Мужчину с ребенком не допустили на рейс Алматы – Астана
полицейский в аэропорту
17:28, 17 июля 2025
Пьяна и агрессивна: женщину принудительно сняли с авиарейса Астана – Атырау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: instagram/usykaa
18:25, Сегодня
Усик объяснил, почему никогда не выбирает себя лучшим боксёром
Игрок сборной Австралии Кристиан Вольпато после ЧМ попал в скандал с наркотиками - The Sun
17:44, Сегодня
Игрок сборной Австралии Кристиан Вольпато после ЧМ попал в скандал с наркотиками - The Sun
Казахстанских защитник Демият Сламбеков подписал контракт с &quot;Иртышом&quot;
17:26, Сегодня
Казахстанский защитник Демият Сламбеков подписал контракт с "Иртышом"
Казахстан объявил состав на матчи дивизиона А Евролиги по пляжному футболу
17:07, Сегодня
Казахстан объявил состав на матчи дивизиона А Евролиги по пляжному футболу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: