Из самолета – в полицию: двух мужчин сняли с рейса Алматы – Астана

Двух пассажиров сняли с рейса Алматы – Астана за нарушение общественного порядка, сообщает Zakon.kz.

По информации транспортной полиции, инцидент произошел в аэропорту Алматы. По акту представителей авиакомпании сотрудники управления полиции на транспорте сняли с рейса двух мужчин.

Во время проверки выяснилось, что нарушителями оказались 37-летний житель Алматы и 26-летний житель Туркестанской области. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения и нарушали общественный порядок во время регистрации на рейс. Кроме того, младший из мужчин выражался нецензурной бранью.

Как сообщил первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Темиржан Рамазанов, в отношении 37-летнего пассажира составили административный материал за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Поскольку аналогичное нарушение он совершил повторно, материалы направили в суд.

Второго пассажира привлекли к административной ответственности сразу по двум статьям – за появление в общественном месте в состоянии опьянения и мелкое хулиганство.

В транспортной полиции напомнили, что нарушение общественного порядка на объектах авиационного и железнодорожного транспорта влечет ответственность, предусмотренную законодательством. Нарушители могут не только лишиться поездки, но и быть привлечены к административной, а в отдельных случаях – к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что два самолета FlyArystan экстренно изменили маршрут из-за ситуации в аэропорту Шымкента.