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Происшествия

Водителя гидроцикла наказали за опасные маневры на Алаколе

Водителя гидроцикла наказали за опасные маневры на Алаколе, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 11:33 Фото: pexels
Сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетысу заинтересовала видеозапись в соцсетях. На кадрах видно, как водитель водного скутера выполнял пируэты на воде, подвергая опасности людей поблизости, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что инцидент произошел в поселке Коктума. Спасатели совместно с полицейскими установили личность водителя гидроцикла и его владельца. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС РК 24 июля 2026 года.

"В отношении хозяина водного скутера и человека, который им управлял, составлено три протокола: по части 2 статьи 582 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и по части 5 статьи 582 КоАП РК", – прокомментировали в МЧС РК.

Теперь оба должны выплатить крупный штраф. Если нарушение повторится, гидроскутер могут изъять.

МЧС напоминает владельцам маломерных судов о необходимости неукоснительно соблюдать правила безопасности на воде и эксплуатировать водный транспорт в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Спасатели и полицейские продолжают следить за порядком на озере Алаколь. Причем патрулируют не только с берега, но и в акватории. Выявлять нарушителей помогают камеры видеонаблюдения. Они моментально передают видеозаписи в Центр оперативного управления.

Ранее Zakon.kz писал, какие еще новшества появились на Алаколе в 2026 году.

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Фото Денис Брагин
Денис Брагин
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