Водителя гидроцикла наказали за опасные маневры на Алаколе
Выяснилось, что инцидент произошел в поселке Коктума. Спасатели совместно с полицейскими установили личность водителя гидроцикла и его владельца. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС РК 24 июля 2026 года.
"В отношении хозяина водного скутера и человека, который им управлял, составлено три протокола: по части 2 статьи 582 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и по части 5 статьи 582 КоАП РК", – прокомментировали в МЧС РК.
Теперь оба должны выплатить крупный штраф. Если нарушение повторится, гидроскутер могут изъять.
МЧС напоминает владельцам маломерных судов о необходимости неукоснительно соблюдать правила безопасности на воде и эксплуатировать водный транспорт в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
Спасатели и полицейские продолжают следить за порядком на озере Алаколь. Причем патрулируют не только с берега, но и в акватории. Выявлять нарушителей помогают камеры видеонаблюдения. Они моментально передают видеозаписи в Центр оперативного управления.
Ранее Zakon.kz писал, какие еще новшества появились на Алаколе в 2026 году.