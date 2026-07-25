Водителя гидроцикла наказали за опасные маневры на Алаколе

Сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетысу заинтересовала видеозапись в соцсетях. На кадрах видно, как водитель водного скутера выполнял пируэты на воде, подвергая опасности людей поблизости, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что инцидент произошел в поселке Коктума. Спасатели совместно с полицейскими установили личность водителя гидроцикла и его владельца. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС РК 24 июля 2026 года.

"В отношении хозяина водного скутера и человека, который им управлял, составлено три протокола: по части 2 статьи 582 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и по части 5 статьи 582 КоАП РК", – прокомментировали в МЧС РК.

Теперь оба должны выплатить крупный штраф. Если нарушение повторится, гидроскутер могут изъять.

МЧС напоминает владельцам маломерных судов о необходимости неукоснительно соблюдать правила безопасности на воде и эксплуатировать водный транспорт в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.



Спасатели и полицейские продолжают следить за порядком на озере Алаколь. Причем патрулируют не только с берега, но и в акватории. Выявлять нарушителей помогают камеры видеонаблюдения. Они моментально передают видеозаписи в Центр оперативного управления.

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