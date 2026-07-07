Туалеты, мусорные контейнеры, умные камеры: как подготовили Алаколь к туристическому сезону

Побережье Алаколя удивляет новшествами. Вдоль берега в области Жетысу установили новые туалеты, мусорные контейнеры, кабинки для переодевания. Местные власти уверяют: созданы все условия для комфортного отдыха. Но некоторые отдыхающие по-прежнему не убирают за собой, передает Zakon.kz.

На Алаколе встречают поток отдыхающих. Люди приезжают на машинах, автобусах, поездах и прилетают на самолетах.

"Мы с семьей приезжаем сюда на своей машине из Алматы уже лет десять. Всегда – в Акши, потому что спуск в воду здесь очень нравится. Вода Алаколя не слишком теплая и не холодная. Как говорится, золотая середина. Еще я слышала, что в ней много полезных минералов. Мы это проверить, конечно, не можем, но купаемся с удовольствием и надеемся, что купание благотворно влияет на организм", – сказала жительница Алматы Назия.

Главной проблемой в поселках Акши и Коктума остается мусор на берегу. Многие отдыхающие оставляют после себя отходы, чем портят впечатление другим. Исправить ситуацию местные власти намерены новыми урнами и мусорными контейнерами вдоль береговой линии.

"В прошлом году было 220 мусорных контейнеров, в этом году их 720, мы увеличили на 500. Из 720 контейнеров 450 – это большие мусорные контейнеры, где весь мусор собирается, возле лежаков мы установили пластиковые урны, чтобы люди не оставляли мусор, а бросали именно в урну. А еще создали коммунальное предприятие "Алаколь тазалык". Рабочие утром рано проводят рейд по очистке мусора, в обед и вечером. Собирают весь мусор и вывозят. В "Алаколь тазалык" работают 49 человек. Мы им купили 22 единицы техники. Для вывоза мусора есть мотороллеры с маленькими тележками. Специальные сеточные контейнеры установили, где стекло собирается и отдельно пластик", – рассказал заместитель акима области Жетысу Марлен Кольбаев.

В предыдущие годы отдыхающие жаловались на нехватку туалетов возле берега. Это неудобство тоже устранили.

"Мы установили здесь 24 санитарно-гигиенических узла. Также 45 биотуалетов, когда сильно большой поток людей пойдет, мы тоже установим", – добавил замакима.

При этом заместителя акима области Жетысу удивляет, что и такие условия кого-то не устраивают. Некоторые хотят, чтобы туалеты стояли прямо на пляже.

"Здесь побережье – 13 километров. Из них примерно три километра – это места, где люди отдыхают "дикарем". Когда мы санитарно-гигиенические узлы и мусорные контейнеры установили, у людей спросили: "Как вам наши условия, вас устраивают?". Они над нами смеются, говорят: "Для нас туалеты далеко, надо, чтобы прямо на берегу были".

По санитарным правилам ставить уборные близко к воде нельзя, поэтому туалеты установили на определенном расстоянии от берега через каждые 300 метров. На пляжах теперь стоят вышки для спасателей и кабины для переодевания.

"34 места для переодевания установили, 30 спасательных вышек. Это все для того, чтобы здесь было чисто, удобно и чтобы туристы спокойно отдыхали". Заместитель акима области Жетысу Марлен Кольбаев

Безопасность контролируют не только спасатели, но и полицейские. Их количество увеличено почти в четыре раза. За порядком на пляжах следят с помощью дронов и единой системы видеонаблюдения. Умные камеры уже активированы, мониторинг ведется непрерывно.

"На побережье установлены 39 умных камер: 30 из них – в селе Акши, еще девять – в Коктуме. Все они подключены к центральному управлению, где круглосуточно дежурят сотрудники полиции и департамента по ЧС. Мы значительно увеличили штат. Если в прошлом году за весь сезон здесь работали всего 13 полицейских, то в этом году их 50. Для них приобретено пять автомобилей и пять дронов", – отметил заместитель акима области Жетысу Марлен Кольбаев.

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В поселках есть даже СОБР. Бойцы, прошедшие спецподготовку, вооружены современным оружием и готовы работать в любое время суток как на суше, так и на воде.

Всегда начеку находятся 14 профессиональных спасателей, а медицинскую помощь могут оказать четыре врача и две медсестры.

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Власти заявляют, что со стороны акимата проблем с обеспечением безопасности нет, однако иногда отдыхающие в поисках экстрима нарочно игнорируют правила, купаются в неположенных местах и попадают в неприятные ситуации.

В свою очередь спасатели призывают не плавать возле гидроскутеров, лодок и катеров, не заплывать за буйки и не заходить в воду, будучи в нетрезвом состоянии.

Пока туристы отдыхают, местные чиновники продолжают трудиться. Они модернизируют инженерную инфраструктуру. Рабочие достраивают очистные сооружения.

"У нас проведено 69 километров канализационных сетей. Остался только последний этап – сейчас идет последний этап строительства канализационных очистных сооружений, мы осенью все завершим, и тогда здесь будет полностью уже централизованная канализация", – сообщил Марлен Кольбаев.

Вся вода от туристических объектов будет уходить через насосные станции в новые очистные сооружения. Эта инфраструктура позволит использовать очищенные стоки для озеленения курортной зоны и не допустить загрязнения водоема.

Раньше в Акши и Коктуме нередко происходили перебои с электричеством. При сильном ветре или дожде свет на зонах отдыха отключался. Теперь такой проблемы быть не должно.

"Мы полностью заменили систему электросети. Здесь электричество 110 киловатт подведено, никаких проблем с электроснабжением нет. Если где-нибудь что-то отключилось в какой-то зоне отдыха – это по их вине. Вода централизованная подведена полностью. Дорога тоже сделана к селам. Мы внутри села кое-где еще не делали дорогу, потому что до сих пор идут ремонтные работы. Мы сейчас проведем, завтра они начнут копать, поэтому нецелесообразно", – пояснил замглавы региона Жетысу Марлен Кольбаев.

В акимате заверили, что побережье Алаколя полностью покрыто мобильным интернетом. К волоконно-оптической линии поэтапно подключаются туристические объекты. В Акши и Коктуме действуют 16 базовых станций операторов сотовой связи.

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В 2025-м зоны отдыха в области Жетысу приняли более 1,85 миллиона туристов, а в этом году там ожидают два миллиона гостей.

Сейчас в Акши и Коктуме открыто 320 зон отдыха, и на каждой из них стараются обеспечить казахстанцам доступный отдых не хуже, чем за границей.