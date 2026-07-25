Более 200 тысяч человек эвакуировались или оказались в изоляции из-за лесных пожаров в Испании и Франции

Жители Франции в панике покидают свои дома из-за лесных пожаров. А правительство Испании объявило первое в стране чрезвычайное положение, поскольку два крупных очага возгорания объединились под Мадридом. Оба государства обратились за помощью в ЕС, сообщает Zakon.kz.

Власти юго-западной Франции распорядились эвакуировать жителей полуострова Кап-Ферре на атлантическом побережье "по деревням" в связи с "интенсивным и крайне непредсказуемым" пожаром, уничтожившим более 19 тысяч гектаров леса. Сгорело 80 жилых домов, передает The Guardian.

По данным префектуры Жиронда, за два дня в Кап-Ферре эвакуировано свыше 110 тысяч человек, в том числе отдыхающие из кемпингов и арендованных домов.

Людей отправляли в безопасные места на лодках с пирсов полуострова, потому что пожар угрожал перекрыть единственную подъездную дорогу. Около 800 пожарных и четыре самолета, сбрасывающих воду, боролись с огнем в Жиронде к северу от залива Аркашон, но локализовать очаги не удалось.

Второй пожар, бушующий в регионе южнее, недалеко от популярного курорта Бискарросс, уничтожил более 2500 гектаров земли и привел к эвакуации 31 тысячи человек.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес отметил, что в настоящее время в стране бушуют 32 лесных пожара, а с начала года выгорело уже 50 тысяч гектаров земли.

Ученые утверждают, что к более частым пожарам приводит изменение климата. Считается, что в Европе температура повышается примерно вдвое быстрее, чем в среднем по миру.

От лесных пожаров страдает не только Франция, но и Испания.

"Это самый крупный лесной пожар в истории нашего региона. Беспрецедентная ситуация обусловлена идеальным сочетанием чрезвычайно высоких температур и непрекращающихся ветров", – заявила глава автономного региона Мадрид Исабель Диас Аюсо.

Правительство Испании объявило чрезвычайное положение в стране после того, как лесные пожары угрожали районам вблизи столицы и в соседней провинции Авила, что привело к эвакуации или изоляции 63 тысяч человек.

Региональное правительство Мадрида запросило помощь у ЕС, назвав ситуацию "чрезвычайно серьезной". Власти подчеркнули, что по меньшей мере четыре активных очага могут выйти "за пределы имеющихся возможностей тушения".

Согласно данным Европейской системы информации о лесных пожарах, их интенсивность в ЕС побила рекорды этого времени года.

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