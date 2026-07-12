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Мир

Экстремальная жара парализует Францию: остановлены реакторы и отменены праздники

жара парализует Францию, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 22:35 Фото: magnific.com
Во Франции продолжается сильная волна жары. Метеорологическая служба Météo-France объявила максимальный уровень опасности ("красный" уровень) в 37 департаментах, включая значительную часть западных регионов страны и Парижский регион, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Les Echos, предупреждение будет действовать и в понедельник.

Из-за экстремальных температур многие города отменили праздничные мероприятия к 14 июля, включая фейерверки. В стране также сохраняется высокий риск лесных и природных пожаров.

Жара уже повлияла на работу энергетической системы: компания EDF остановила три ядерных реактора из-за слишком высокой температуры воды в реках, используемых для охлаждения. Еще несколько реакторов работают на сниженной мощности.

Во Франции продолжается борьба с крупными пожарами. Один из очагов в департаменте Лот удалось локализовать – огнем были охвачены около 155 га леса и кустарников, эвакуировали 86 жителей.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нюньес заявил, что сезон пожаров в этом году начался примерно на месяц раньше. С начала года в стране уже сгорело около 25 тыс. га территорий – почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из-за жары также были отменены некоторые мероприятия, изменен формат этапа "Тур де Франс", а организаторы соревнований призвали пересмотреть время проведения летних спортивных стартов.

Ранее сообщалось, что на фоне жары в Акмолинской области вспыхнули три пожара.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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