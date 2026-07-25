Грузовик потерял управление и врезался в бетонный блок в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы произошла авария с участием грузового автомобиля Shacman. Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения. Инцидент произошел в Ауэзовском районе на улице Саина, под путепроводом проспекта Абая, сообщает Zakon.kz.
По предварительной информации, водитель грузовика, двигавшегося в северном направлении, не справился с управлением и допустил столкновение с бетонным ограждением.
В результате сильного удара кабина автомобиля получила серьезные повреждения. Несмотря на масштаб аварии, никто из участников происшествия не пострадал.
Сотрудники полиции оформили административный материал по факту ДТП.
В ведомстве напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, учитывать дорожную обстановку и сохранять внимательность за рулем.
Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с участием мотоцикла произошло в ночном Алматы.
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