Без шлема в бетон: смертельное ДТП с участием мотоцикла произошло в ночном Алматы
Фото: Zakon.kz
Ночью 25 июля в Жетысуском районе Алматы в микрорайоне Кемел по улице Серпина в восточном направлении двигался мотоцикл эндуро бренда Zuumav. Его водитель пострадал в аварии, сообщает Zakon.kz.
По невыясненным обстоятельствам, наездник съехал с дороги и врезался в бетонную опору линии электропередач.
Мужчина был без шлема. При столкновении с опорой мотоцикл отлетел в сторону.
Сам водитель вылетел из седла мотоцикла и влетел в опору.
Пострадавший получил травмы не совместимые с жизнью и до приезда медиков скончался на месте.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, криминалист и дознаватель.
Им предстоит выяснить все обстоятельства этого ДТП.
Ранее мы писали о том, что сигнал о массовой драке поднял полицию Алматы по тревоге.
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