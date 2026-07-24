Без шлема в бетон: смертельное ДТП с участием мотоцикла произошло в ночном Алматы

Ночью 25 июля в Жетысуском районе Алматы в микрорайоне Кемел по улице Серпина в восточном направлении двигался мотоцикл эндуро бренда Zuumav. Его водитель пострадал в аварии, сообщает Zakon.kz.

По невыясненным обстоятельствам, наездник съехал с дороги и врезался в бетонную опору линии электропередач.

Мужчина был без шлема. При столкновении с опорой мотоцикл отлетел в сторону.

Сам водитель вылетел из седла мотоцикла и влетел в опору.

Пострадавший получил травмы не совместимые с жизнью и до приезда медиков скончался на месте.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, криминалист и дознаватель.

Им предстоит выяснить все обстоятельства этого ДТП.

Ранее мы писали о том, что сигнал о массовой драке поднял полицию Алматы по тревоге.