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Происшествия

Погибли ребенок и водитель: BMW протаранил грузовик на трассе Самара – Шымкент

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 19:40 Фото: Zakon.kz
Смертельная авария с участием грузовика и внедорожника произошла в Актюбинской области. В результате жестокого столкновения на трассе погибли два человека, в том числе несовершеннолетний, передает Zakon.kz.

Как рассказали 27 июля 2026 года в пресс-службе Департамента полиции региона, дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в Айтекебийском районе на трассе Самара – Шымкент с участием двух автомобилей: грузовика DAF и внедорожника BMW.

Удар оказался настолько сильным, что водитель легковушки скончался на месте до прибытия медиков. Несовершеннолетнего пассажира успели довезти до больницы, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

"Еще четыре пассажира автомобиля BMW, а также водитель грузового автомобиля DAF с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в ведомстве.

В полиции добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Актобе злоумышленники выследили пешехода, сделавшего им замечание на переходе, насильно затащили его в багажник автомобиля Lexus и скрылись.

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Канат Болысбек
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