Месть за замечание: казахстанца выследили у дома и затащили в багажник иномарки

В Актобе злоумышленники выследили пешехода, сделавшего им замечание на переходе, насильно затащили его в багажник Lexus и скрылись. Инцидент 23 июля 2026 года прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

Момент похищения попал на запись видеорегистратора случайного проезжавшего автомобиля. Видеозапись сразу вошла в число ключевых материалов, изученных стражами порядка для оперативного установления всех обстоятельств и маршрута передвижения злоумышленников.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов спецподразделения перехватили и задержали автомобиль Lexus, в салоне которого находились подозреваемые.

Как установили правоохранители, причиной столь агрессивного поведения стал дорожный конфликт.

"По имеющимся данным, между потерпевшим и водителем автомобиля произошла словесная перепалка после того, как пешеход, переходя дорогу по пешеходному переходу, сделал замечание водителю по поводу его поведения", – рассказали в пресс-службе ведомства корреспонденту Zakon.kz.

Однако на этом фигуранты не успокоились. Нарушители выяснили адрес потерпевшего, прибыли к его дому и стали поджидать.

"Когда мужчина выехал по своим делам на такси, они перегородили автомобилем дорогу, остановили транспортное средство, после чего насильно вытащили потерпевшего из салона такси и поместили его в багажное отделение автомобиля Lexus", – сообщили в ДП.

По факту похищения человека начато досудебное расследование. Все подозреваемые задержаны в официальном порядке и водворены в изолятор временного содержания.

В настоящее время полицейские проводят комплекс необходимых следственных действий.

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